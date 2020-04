Coronavirus Più di 145mila vittime nel mondo per pandemia. Cina rivede verso l'alto bilancio: altri 1.290 morti

Lima, Peru (AP Photo/Rodrigo Abd)

Condividi

Oltrenel mondo hanno perso la vita a causa della pandemia di coronavirus. È quanto emerge dal conteggio a cura della Johns Hopkins University. Il nuovo dato arriva dopo che la task force per la prevenzione e il controllo a Wuhan, la città della Cina da dove è partito il Covid-19, ha corretto verso l'alto il bilancio delle vittime nella metropoli, aggiornandolo da 2.579 a 3.869. Il numero dei casi a livello mondiale ha superato quota 2 milioni e 100mila, conconfermati.Questa, secondo la Johns Hopkins, la lista delle dieci nazioni più colpite dal coronavirus:: 667.225 contagi (33.286 vittime): 184.948 contagi (19.315 vittime): 168.941 contagi (22.170 vittime): 147.091 contagi (17.941 vittime): 137.698 contagi (4.052 vittime): 104.145 contagi (13.759 vittime): 83.403 contagi (4.636 vittime): 77.995 contagi (4.869 vittime): 74.193 contagi (1.643 vittime): 34.809 contagi (4.857 vittime)La città diin Cina centrale oggi ha rivisto i suoi numeri dei casi confermati e dei decessi del nuovo coronavirus (COVID-19). Secondo i risultati delle revisioni, il numero totale di casi confermati COVID-19 a Wuhan fino al 16 aprile è stato aumentato di 325, a 50.333, il numero totale dei morti è stato aumentato di 1.290, a 3.869. In una nota, il quartiere generale per la prevenzione e il controllo dell'epidemia di COVID-19 di Wuhan ha dichiarato che le revisioni sono state effettuate conformemente alle leggi e ai regolamenti connessi, nonché al principio di essere responsabili della storia, del popolo e dei defunti.