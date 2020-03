Calcio e pandemia Coronavirus. Positivo Hudson-Odoi del Chelsea. Si fermano i campionati in Germania e in Francia

Hudson Odoi (Ansa/EPA/ANDY RAIN)

Il club inglese del Chelsea h aannunciato che il giocatore Callum Hudson-Odoi è positivo al coronavirus. E' il primo caso per un giocatore della Premier League. In precedenza, il club dell'Arsenal aveva annunciato che anche l'allenatore della squadra, Mikel Arteta era risultato positivo, cosa che aveva causato il rinvio della partita contro Brighton in programma sabato. Oggi si terrà una riunione di emergenza per decidere sul prosieguo del campionato inglese, il più ricco del mondo.Anche il calcio tedesco si ferma a causa del coronavirus. La Bundesliga e la serie B tedesca interromperanno l'attività, da martedì fino al 2 aprile. Il turno del prossimo weekend dovrebbe essere mantenuto in programma, senza pubblico. Lo scrive la Dpa.I campionati di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia sono sospesi "fino a nuovo ordine" dopo gli annunci ieri sera del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Lo hanno deciso i presidenti delle società questa mattina.