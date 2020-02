Coronavirus. Due vittime in Italia e 50 in totale i casi di contagio al Nord 39 (più un morto) in Lombardia, tutti nello stesso territorio. Gallera: "Ancora da individuare il paziente zero". 11 persone positive e un morto in Veneto. A Vo' Euganeo indagini su un'attività cinese

Seconda vittima italiana del Coronavirus. È una donna ultrasettantenne, residente a Casalpusterlengo. Ieri sera è deceduto il veneto Adriano Trevisan, di 78 anni. "Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul coronavirus in Veneto", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. Sono tutti di Vo' Euganeo, tra di loro due familiari del deceduto. Chiuse all'interno dell'ospedale Schiavonia 450 persone.



Due medici contagiati nel Pavese, altri casi di contagio riguardano due persone positive nel Cremonese, una donna di Sesto Cremonese e un uomo di Pizzighettone; un 67 enne di Mira, ricoverato a Padova. Stabili le condizioni del 'paziente1', il 38 enne ricoverato a Codogno.



L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani a Roma, si è invece negativizzato ed è in buone condizioni di salute. Il ricercatore italiano allo Spallanzani sarà dimesso in giornata.



Conte valuta misure straordinarie. Atterrato a Pratica di Mare l'aereo con i 19 italiani provenienti dal Giappone.

Vo' Euganeo, indagini su attività cinese

Verifiche sono in corso da parte dell'amministrazione di Vo' per scoprire il possibile punto di partenza del contagio registrato in paese. Una delle ipotesi, spiega il sindaco Giuliano Martini, ricondurrebbe ad una attività imprenditoriale gestita da cittadini cinesi che potrebbero aver avuto contatti recenti con il paese d'origine. Tra queste persone, secondo il sindaco, alcune frequentavano occasionalmente due bar del paese, punto di ritrovo, tra gli altri, dei due primi contagiati.

E in 8 sono stati portati in ospedale per verifiche sul loro stato di salute. Si tratta di sette uomini e una donna.

IL PUNTO IN LOMBARDIA

E' salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono "tutti verificati" nella stessa area a sud di Lodi. Le nuove infezioni sono "tutte riferibili al territorio di Codogno e del Lodigiano" ha sottolineato. "Abbiamo avuto un lunghissimo confronto con il Governo e altre Regioni per approfondire l'evoluzione. Abbiamo fatto una serie di proposte per intervenire in queste nuove situazioni. Adesso il Governo si è riunito e dovrebbe comunicarci le sue decisioni" ha aggiunto il presidente.

Da Conte garanzie economiche

"Ne abbiamo assolutamente parlato e abbiamo ricevuto garanzie da parte del presidente del Consiglio" sul sostegno economico per le aziende delle aree colpite, ha assicurato il governatore lombardo.

Gallera: "Focolaio nella bassa Lodigiana"

"Abbiamo la conferma che l'area della bassa Lodigiana è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno" ha confermato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione.

"Ancora da individuare il paziente zero"

"Non sono ancora arrivate comunicazioni, per avere un'indagine complessiva rispetto al paziente zero bisogna fare più esami. Noi non escludiamo nessuna opzione" ha risposto Gallera a una domanda sul paziente zero in Lombardia. "Il cognato di questa persona è positivo e non ha avuto contatti con altri, ma non escludiamo altre strade. Agiamo a 360 gradi, individuare quello è una chiave di volta importante".

"La donna di 38 anni positiva a Cremona ha un conoscente che lavora all'ospedale di Codogno - ha spiegato infine Gallera - mentre per i due casi nel pavese, la signora era stata a fare un rx il giorno 18 all'ospedale di Codogno".

IL PUNTO IN VENETO

Sono 12 i casi di Coronavirus registrati finora in Veneto; uno di essi era purtroppo il 78enne deceduto ieri a Schiavonia. Lo si apprende dalla Regione. Degli altri 11 contagiati, solo uno è al di fuori del comune di Vo' Euganeo: il 67 enne di Mira (Venezia) portato la notte scorsa dall'ospedale di Dolo a Padova, in rianimazione. I restanti 10, tra cui "altri sette casi registrati oggi" ha spiegato il governatore Luca Zaia, fanno riferimento tutti a residenti del comune di Vo'.



CONFERENZA ALLO SPALLANZANI

"L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo Spallanzani.



Il ricercatore italiano ricoverato allo Spallanzani per coronavirus sarà "dimesso in giornata". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani. Il giovane,caso confermato di COVID-19, era risultato persistentemente negativo ai test per il Coronavirus.



"Non bisogna farsi prendere dall'allarmismo. Il modello messo in atto dalla Regione Lazio è efficace". Così Giuseppe Ippolito direttore scientifico dello Spallanzani di Roma nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani.



"Niccolò sta benissimo e uscirà al termine della quarantena". Così i medici dello Spallanzani parlando delle condizioni del 17enne di Grado, bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e ricoverato all'istituto per le malattie infettive di Roma.



PROTEZIONE CIVILE

Il premier Giuseppe Conte è nella sede del Dipartimento di Protezione Civile per la nuova riunione del Comitato operativo per l'emergenza Coronavirus. Al tavolo sono presenti anche i ministri Luigi Di Maio, Roberto Speranza e Paola De Micheli e il commissario straordinario e capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.



Nell'ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, "la collaborazione dei cittadini è fondamentale". Lo sottolinea la Protezione civile, invitando "pertanto la popolazione a recarsi nelle strutture sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se strettamente necessario".



"Dopo la riunione di ieri sera, in collegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull'emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina". Così il premier Giuseppe Conte, su Facebook, appena prima di entrare in riunione.