La lotta all'epidemia Coronavirus, Raggi: da oggi a Roma partiti blocchi stradali

"Preferirei poter fare molte meno multe e che i miei vigili la sera mi dicessero che non hanno multato nessuno perché non hanno trovato persone in strada. E' importante restare a casa. Dobbiamo fare tutto il necessario per rispettare le scadenze del 25 marzo e del 3 aprile. Da oggi sono partiti i blocchi stradali, rafforzeremo i controlli nel Municipio V da dove arrivano molte segnalazioni".Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso di una diretta Facebook. "Nel frattempo stanno andando avanti le sanificazioni - ha aggiunto - ogni notte ama pulisce un Municipio, che spesso è grande da solo come una intera città italiana".