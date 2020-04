Gli aggiornamenti Coronavirus, Regione Lombardia: +713 casi e 163 morti. Migliorano i dati di Milano

Condividi

Prosegue, anche se lentamente, la discesa dei casi di coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi infatti si registrano 713 nuovi positivi (ieri +1091) e 163 morti contro i 166 del giorno precedente. Giù anche i ricoveri, sia in terapia intensiva (-32) che nei reparti di Covid (-302). posti. I tamponi di oggi sono in aumento a 12.642, dagli 11.583 di ieri.Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall'emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c'erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.