Il bilancio quotidiano Coronavirus. Regione Lombardia, numeri in calo: 735 nuovi casi, 163 morti Diminuiscono anche i ricoveri. È ancora Milano la provincia con il più alto tasso di contagi

Condividi

In Lombardia oggi i casi positivi al coronavirus registrati sono stati 735, con 163 decessi. Il totale arriva a 66.971 casi e 12.376 decessi. Questi i dati resi noti durante la quotidiana diretta Facebook di aggiornamento sull'emergenza coronavirus, fatta dalla Regione. Ieri in Lombardia c'erano stati 856 nuovi positivi e 163 morti.Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). Sono invece stati 6.331 i tamponi, per un totale ad ora di 270.486.È ancora Milano la provincia con il più alto tasso di contagi in Lombardia: sono 287 i nuovi casi nell'area metropolitana, arrivata a 16.112 positivi, che scendono a 6709 guardando alla sola città, dove sono risultati contagiate altre 160 persone. Segue Brescia, con 58 nuovi casi per un totale di 12004 e poi Bergamo con 49 positivi al tampone che portano i malati di covid a 10.738. Sono 59 i nuovi casi a Monza (4157) e a Pavia (3641)."I comportamenti individuali sono decisivi nella nostra lotta. È fondamentale che ognuno si comporti come ci dicono le autorità sanitarie. Anche nell'ottica di una prossima riapertura", ha detto, nel corso dell'ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus, l'assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini.