Il bollettino giornaliero Coronavirus. Nella Regione Lombardia in calo contagi, ricoveri e decessi Sono 502 i nuovi casi e 85 i morti

Sono 502 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24, rispetto ai 609 di ieri, per un totale di 81.225.I decessi sono 85 contro i 94 del giorno precedente. Lo comunica oggi pomeriggio il quotidiano aggiornamento di Palazzo Lombardia sull'emergenza coronavirus, che registra quindi un lieve calo sia nei nuovi contagiati, sia nel numero dei morti.Prosegue anche la diminuzione dei ricoverati in terapia intensiva: 330 (-70) e dei ricoverati in altri reparti: 5.535 (-167).In netto calo gli attualmente positivi - i malati -, scesi in 24 ore di ben 1.721 unità.In totale i tamponi effettuati sono ad oggi in Lombardia sono: 477.765, di cui 11.478 nelle ultime 24 ore.