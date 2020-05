Coronavirus, Veneto, Zaia: "Se in 8-10 giorni va male si chiude" La conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Al via la Banca del plasma delle persone guarite. "La cura è ancora in fase sperimentale"

"Gli effetti delle aperture di lunedì ce li avremo alla volta di 8, 10 giorni quindi tra lunedì prossimo o meglio mercoledì avremo già i ritorni in termini di contagiati, ricoverati e, in maniera minore, terapie intensive. Se va male tra 8 o 10 giorni allora si penserà a richiudere, come già accaduto in molti Paesi". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa.Il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato oggi di essere intenzionato a realizzare una banca del plasma delle persone guarite dal coronavirus. "La cura con il plasma dei pazienti guariti non è validata ma ancora in fase sperimentale. Abbiamo curato i primi 12 pazienti e l'esito è incoraggiante" ha spiegato. La Regione Veneto ha quindi scritto ai direttori generali delle Ulss della regione per chiedere di preparare tutti i centro trasfusionali per raccogliere in "via precauzionale" il sangue di tutti pazienti malati e poi guariti. "Loro in teoria hanno gli anticorpi e questo plasma, se saranno confermato gli esiti, può diventare la cura - ha continuato - il sangue dura due anni e poi comunque sarebbe utile nelle donazioni con il plus degli anticorpi neutralizzanti. E' come se fosse un vaccino".La raccolta sarà volontaria ma, ha aggiunto Zaia, "richiamo tutti al senso civico: la sanità del Veneto vi ha dato tanto rispetto alle cure, ora ai guariti chiediamo una mezz'ora del loro tempo per costruire la più grande banca del sangue dei guariti da coronavirus". Si tratta del primo progetto simile in Italia. Il centro di riferimento sarà l'ospedale di Padova."Dall'inizio dell'emergenza, il numero di casi di positività al coronavirus in Veneto è 18.479, 77 in più rispetto a ieri". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del quotidiano punto stampa sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia)."I dati incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati e dalle terapie intensive - ha sottolineato Zaia -. Per quanto riguarda le persone ricoverate, al momento sono 992, 32 in meno rispetto a ieri; abbiamo infranto la soglia dei 1.000 pazienti e questo è positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 90, 8 in meno rispetto a ieri".