La conferenza stampa Fase 2, Regione Veneto: Zaia: "L'Ordinanza è pronta" Dimezzati dal 4 maggio numeri terapie intensive

"Ieri avevo detto che non firmavo la nuova ordinanza, perchè volevo vedere il Dpcm. Oggi vi dico che l'ordinanza l'ho scritta, manca solo la mia firma. Aspetto solo, in via prudenziale, siccome abbiamo a che fare con Roma, e ci sono sempre sorprese, di vedere il testo. Nel giro di qualche ora è annunciato. A me basta solo mettere la firma, non c'è più niente da scrivere".Sono solo 13 i nuovi casi di positività registrati in Veneto rispetto a ieri, un indice dell'1,3 per mille sui 10.000 tamponi processati nella giornata. Lo ha detto il governatore Luca Zaia, aprendo la quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus. I positivi totali dall'inizio epidemia sono 18.939.Il Veneto ha superato con ieri il mezzo milione di tamponi effettuati, per la precisione 506.000.Il numero delle persone in isolamento, 3.979, è sceso di 217 unità, quello dei ricoverati, 601, di 17 unità. Nelle terapie intensive si trovano solo 50 malati, le metà rispetto al dato del 4 maggio scorso, la data dell'avvio della Fase 2. Rispetto all'ultimo bollettino si contano 4 decessi in più, per un totale complessivo (tra ospedali e case di cura) di 1.792 vittime.