La conferenza stampa Fase 2, governatore della Regione Veneto Zaia: "Da lunedì 1,2 milioni di veneti al lavoro" "Fondamentali mascherina, distanziamento e igiene delle mani"

"Abbiamo effettuato 371354 tamponi (+10mila) rispetto a ieri. Sono 18244 i positivi a coronavirus, 105 in più . Gli isolamenti sono 7165 (-17), calano i ricoverati 1070 (- 17) rispetto a ieri. In calo anche le terapie intensive sono 108 (-2) solo di coronavirus, (237 non coronavirus), aumentano i dimessi che sono 2670 (+29), i morti in ospedale sono 1170 (+13), i decessi totali sono 1502 i nati 91". A comunicarlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.Ho detto che il Veneto è pronto alla riapertura fatto salvo il parere della comunità scientifica. Se il Comitato tecnico scientifico vuole tentare un'apertura, noi ci siamo. Non sto promuovendo cose che non si possono fare, ma la rete della sanità del veneto è in grado di affrontare tutto"."Da lunedì 1,2 mln di cittadini veneti saranno in giro. E' fondamentale dire a tutti di non abbassare la guardia, la sfida dal mondo sanitario adesso passa al popolo nostro, il futuro dipendete da noi. Usare la mascherina ci aiuta a mantenerci in salute", dice Zaia.Il Governatore ha raccomandato l'utilizzo della mascherina. "Deve essere indossata e coprire naso e bocca. Porteremo coloro che sono usciti dalla terapia intensiva a testimonialo - ha aggiunto - e anche i medici intensivisti. Ricordo a tutti che se c'è il pericolo di incrociare delle persone per la strada, bisogna avere la mascherina. Distanziamento sociale e l'igienizzazione delle mani, non far entrare nessuno negli esercizi commerciali se non hanno la mascherina, questi sono precetti fondamentali", ha concluso."Quella degli imprenditori, artigiani e dei commercianti è una protesta civile, educata, nel rispetto delle regole, di gente che protesta solo perché vuole lavorare", a detto il governatore del Veneto Luca Zaia commentando il flash mob e le proteste"Ci prepariamo al 4 maggio con un'apertura che riguarderà 1,2 milioni di veneti. Faremo una proroga della nostra ordinanza con alcuni aggiustamenti. Il Veneto riaprirà in linea con le scelte nazionali. Le nostre principali preoccupazioni in vista di lunedì sono i trasporti e i bambini. Continuiamo a sollecitare il Governo per capire cosa fare, perché siamo in grado di creare una rete o un network per accoglierli ma vogliamo che il comitato tecnico-scientifico ci dia un supporto", ha affermato ancora il Governatore.Zaia ha espresso infine la sua preoccupazione soprattutto per gli operatori del settore turistico, per i bar e per i ristoranti: "per loro un'apertura il primo giugno sarebbe troppo in là"."Abbiamo avuto 37 mila versamenti per un totale di 57 mln di euro. Proprio oggi abbiamo ricevuto la donazione di Benetton group di100 mila camici con polsini con colori diversi per identificare diversi staff per una donazione complessiva di 1 mln di euro valore. I camici sono già in distribuzione presso le Asl del Veneto", ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia."La Lega ha fatto bene a occupare il Parlamento, perché in questo modo tutti si sono accorti che esiste un Parlamento e si sono accorti delle questioni poste. L'azione della Lega ha fatto modo di sentire tutte le campane. E' stata una bella promozione civica, perché grazie ai miei colleghi si è acceso un riflettore sul Parlamento, che non ècosa da poco in questi momenti". Lo ha detto il presente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus, dalla sede della Protezione civile di Marghera."Martedì ci sarà l'audizione alla Camera sul decreto che ha fissato la data delle elezioni regionali e amministrative, ed io credo si possa ancora modificare, tenendo aperta la possibilità di una sessione estiva, peraltro dopo il parere del Ministero della Sanità. E poi come si fa a spiegare alle persone che dal 18 maggio si apre tutto e a luglio non si può andare a votare?".Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.