Coronavirus, Russia: è record di decessi da inizio epidemia I decessi a livello nazionale sono complessivamente 3.541

Condividi

La Russia ha registrato il numero più alto di morti in 24 ore da quando è iniziata l'epidemia di Covid-19, 153, ma anche il numero più basso di nuovi contagi in un giorno dal primo maggio, 8.699. E' quanto riferisce il centro anti-coronavirus di Mosca.Il totale dei contagi è salito a 344.481 con un tasso di crescita del 2,6% rispetto al 2,9% di sabato.A Mosca i nuovi casi sono stati 2.516, con un totale per la capitale di 163.913. I decessi a livello nazionale sono complessivamente 3.541, 113.300 persone sono considerate guarite.Molti osservatori ritengono che i dati delle vittime in Russia sia sottostimato, ma Mosca respinge queste accuse.