L'intervista a Mezz'ora in più su Rai 3 Coronavirus, Speranza: "Il rischio zero ci sarà solo con il vaccino" L'emergenza coronavirus, "non è finita, siamo a buon punto. Determinanti saranno i comportamenti individuali corretti: indossare la mascherina, mantenere in distanziamento di un metro ed evitare gli assembramenti"

Non è il momento di cantare vittoria, anzi "guai a cantare vittoria, dobbiamo continuare su questa strada". I comportamenti individuali sono la chiave determinante, le prossime settimane saranno decisive, ma "il rischio zero non esiste, lo si avrà quando ci sarà il vaccino e speriamo sia nel più breve tempo possibile. Fino ad allora bisognerà assumersi rischi ponderati e provare a gestire fase diversa". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, intervenendo a 'Mezz'ora in più su Rai3 parlando della situazione coronavirus.Per Speranza dal 4 maggio è iniziata un'altra fase, meno prescrizioni e queste si riducono di volta in volta e però "i comportamenti restano la chiave" e sebbene i dati sulla diffusione dell'epidemia sia progressivamente migliorati dal 4 maggio, "la prudenza e la gradualità devono rimanere la nostra guida, la nostra luce, dobbiamo insistere su questo terreno".L'emergenza coronavirus, "non è finita, siamo a buon punto. Determinanti saranno i comportamenti individuali corretti: indossare la mascherina, mantenere in distanziamento di un metro ed evitare gli assembramenti".A proposito del dibattito sulla riapertura contestuale o meno dei confini tra regioni, il ministro della Salute ha riconosciuto che ci siano differenze tra territori, "è un dato di fatto, è innegabile, il Nord ha pagato un prezzo molto alto, ma il dato uniforme di queste settimane è che il trend di tutte le regioni va nella direzione giusta, ci sono sì differenze quantitative ma la tendenza di tutte le regioni è quella giusta".Forse "avremmo dovuto assumere un lockdown per altri mesi, ma avrebbe retto la nostra economia? In due mesi il quadro epidemiologico è mutato, c'è una questione sociale, una questione economica che non si può far finta di non vedere". In prospettiva, parlando anche di risorse comunitarie, "la sfida è investire risorse nel sistema sanitario nazionale. Più ne arrivano, meglio è"."Tutte le risorse possibili devono essere messe sul Sistema sanitario nazionale, quindi se ci sono risorse che possono arrivare sono d'accordo, ma sul Mes il dibattito è di altra natura: la preoccupazione è che se l'Italia fosse l'unico paese a usare il Mes avrebbe uno stigma e sarebbe percepita come paese debole, inoltre se la conseguenza è l'innalzamento tassi di interesse bisogna valutare se c'è convenienza o meno", ha detto Speranza,La situazione sanitaria dell'Italia io credo che sia di livello superiore rispetto alla media di altri Paesi europei", dice il ministro della Salute, rispondendo a una domanda sul fatti che alcuni Paesi non apriranno i loro confini all'Italia a causa della pandemia. "Io penso che noi abbiamo fatto veramente un lavoro importante- aggiunge-e non si giustificano comportamenti da altri paesi europei che siano punitivi nei confronti dell'Italia".