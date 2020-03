Ospedale Cardarelli Coronavirus. Troppe assenze medici a Napoli. Di Maio: eccezioni da punire. De Magistris: licenziare Troppi medici e operatori sanitari assenti all'ospedale Cardarelli di Napoli. Un caso che ha guadagnato le pagine dei giornali e che ha alimentato il dibattito nelle ultime ore

Coronavirus: appello sanitari dal Cardarelli, "Resta a casa!" (Ansa)

Le notizie sui medici che a Napoli si sono messi in congedo riguardano "eccezioni che vanno controllate, verificate e punite. Ma la stragrande maggioranza del personale medico è costituita da eroi". Lo ha detto il ministro degli Esteria 'L'aria che tira' su LA7. "Se un medico e un infermiere possono stare 24 ore senza mangiare, noi possiamo restare a casa. Ai nostri nonni è stato chiesto di andare in guerra, a noi viene chiesto di stare sul divano", ha ribadito Di Maio."Questa è una guerra in cui molti soldati stanno combattendo in prima linea senza elmetto, senza giubba e anche senza armi. Questi sono i nostri eroi. Poi ci sono i vigliacchi, i traditori, quelli che scappano. Questi vanno colpiti. Per me a chi adesso abbandona il campo di battaglia non va fatto il procedimento disciplinare ma va licenziato". Lo ha detto il sindaco di Napoli,, a Omnibus su La7, in riferimento alla notizia di questi giorni secondo cui ci sarebbero alcuni medici dell'ospedale Cardarelli che avrebbero presentato certificati medici per mettersi in malattia.rende noto "di aver già disposto tramite gli uffici competentimirata ad analizzare ogni singolo caso di malattia" dei dipendenti. "Esaminare caso per caso servirà ad accertare le irregolarità, ma anche a tutelare quanti sono legittimamente a casa per comprovate ragioni di salute", si legge in una nota. "Ove emergessero comportamenti scorretti la Direzione Strategica del Cardarelli provvederà a trasmettere l'esito delle indagini agli organi competenti e adottare prontamente i necessari provvedimenti disciplinari", si sottolinea.