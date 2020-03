L'epidemia nel mondo Coronavirus. Oltre 2.800 casi in Usa, 58 morti, 2 a New York. In Cina timori sul contagio di ritorno

Sale di ora in ora il numero dei casi accertati di coronavirus negli, ora oltre 2.800,. I morti sono almeno 58, secondo gli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali. A New York si registra la seconda vittima in un giorno, un uomo di 65 anni. Nello stato di New York il maggior numero di casi di pazienti positivi al coronavirus, salito a 613 di cui 269 nella Grande Mela. Risultati positivi anche due parlamentari dell'Assemblea statale nella capitale Albany, la cui sede è stata chiusa per la messa in sicurezza.Crescono i timori inper il '': la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato 20 nuovi contagio nella giornata di ieri, di cui 4 a Wuhan, focolaio del Covid-19, e 16 importati dall'estero (saliti a 111 totali), che sono risultati in maggioranza per il secondo giorno di fila. I morti in più sono 10, tutti nell'Hubei, la provincia di cui Wuhan è capoluogo. Altri 1.370 pazienti sono stati dimessi venerdì dagli ospedali, portando la percentuale di guarigione sugli 80.844 contagi certi, all'82,76%.Laha registrato 76 nuovi casi di coronavirus, ai minimi dal 21 febbraio e per la prima volta sotto quota 100 in 23 giorni. I contagi totali sono saliti a 8.162, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, dando l'aggiornamento della crisi a sabato. I dati confermano il trend di rallentamento del contagio: i due focolai di Daegu e del Nord Gyeongsang (rispettivamente, 41 e 4 nuovi casi) si stanno ridimensionando. Le due aree contano 6.031 e 1.157 contagi, l'88% del totale. I morti sono aumentati a 75.l ministero della Sanità argentino ha comunicato di aver rilevato altri undici casi confermati di coronavirus, facendo salire il totale generale dei pazienti ina 45. Questa situazione ha spinto il governo a disporre il divieto di ingresso nel Paese per 30 giorni per gli stranieri che nei 14 giorni precedenti siano stati in "zone colpite" dal virus.Chiunque arriverà da oggi indovrà affrontare un autoisolamento di 14 giorni obbligatorio, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Scott Morrison."Dovremo abituarci - ha precisato Morrison - ad alcuni cambiamenti nel modo in cui viviamo la nostra vita".