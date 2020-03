Al momento 13.600 casi e 200 vittime Coronavirus. Usa, raddoppio casi in 24 ore, sono 13mila. California: scatta l'ordine di stare a casa Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha deciso il lockdown, coinvolte circa 40 milioni di persone

Glihanno superato i 13.000 casi di contagio da coronavirus: sono 13.133, raddoppiati in sole 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 193 persone. Questo il quadro che emerge dagli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie federali e locali.Il governatore dellaGavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello stato, circa 40 milioni di persone, di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell'epidemia di coronavirus. Da Los Angeles a San Francisco scatta dunque il lockdown. "Dobbiamo piegare la curva. L'isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria", ha detto il governatore.