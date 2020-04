"La ripartenza sta già avvenendo" Coronavirus, il governatore del Veneto Luca Zaia: "Siamo alla fase 2" "Ad oggi, in Veneto, abbiamo effettuato 216.344 tamponi"

"E' innegabile che si sta andando verso una direzione, i dati lo stanno confermando ma è importante non abbassare la guardia e chiedere il rispetto delle regole", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia)."E' innegabile che siamo alla fase 2, ci siamo appieno e la ripartenza in parte sta già avvenendo - ha spiegato - la raccomandazione che faccio a tutti è di pensare che noi abbiamo due obiettivi: salvaguardare la nostra salute e quella degli altri"."Il nostro piano per la fase 2 è pronto per essere discusso con le parti sociali e poi lo notificheremo anche al governo come contributo anche per gli altri. Lo applicheremo alle imprese già aperte, che già ora seguono le direttive prese nel confronto con i sindacati", ha detto Zaia."Ad oggi, in Veneto, abbiamo effettuato 216.344 tamponi", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia."La macchina che abbiamo acquistato per i tamponi è andata a regime e nei prossimi giorni vedremo i risultati" ha detto Zaia."Il test sierologico deve essere validato dal mondo scientifico così come il test rapido. So che per quanto riguarda quest'ultimo, a livello nazionale si sta ragionando per trovare una forma di validazione. Il test rapido, qualora fosse certificato al 100% e avvalorato da un protocollo, sarebbe eccezionale", ha dichiarato Zaia. "Il test operativamente lo si fa in 30 secondi e poi servirebbero 15 secondi di attesa per vedere come si colora la cartina" ha sottolineato Zaia."Sono convinto che sia troppo rischioso riaprire le scuole e i nostri clinici ci dicono questo", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto. "Lo ritengo rischioso perché il virus a giugno sarà ancora presente nella nostra comunità e quindi si confinerebbero i ragazzi in un ambiente in cui il virus è presente" ha sottolineato Zaia.