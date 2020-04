Anno difficile Coronavirus, Visco: "Serve coordinamento e risposta globale. Rischio instabilità finanziaria" Inevitabile la sofferenza dell'economia in tutti i Paesi a causa del Covid-19. La crisi non ha precedenti per velocità, diffusione e profondità

di Tiziana Di Giovannandrea Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in un intervento in teleconferenza al 101° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell’Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington, ha evidenziato come la crisi economica legata al Coronavirus "ci colpisce profondamente e unasignificativa sembra inevitabile in tutti i Paesi".Visco ha sottolineato come "la crisi che stiamo affrontando non ha precedenti per velocità, diffusione e profondità”.La pandemia di Covid-19 comporterà che "il rischio disarà inevitabilmente elevato. Il tributo che dovrà pagare l’economia reale sarà rilevante, per i lavoratori e per le imprese"."Questa eccezionale situazione - ha aggiunto - richiede azioni da intraprendere a tutti i livelli: nazionale, regionale e globale. In effetti, proprio perché la crisi è globale, la. Un maggiore coordinamento tra i Paesi in risposta alla pandemia consentirà a tutti noi di uscirne insieme, prima e ad un costo inferiore. E dobbiamo riconoscere che sarà necessaria una significativa assistenza esterna".Gli effetti della crisi del Coronavirus "saranno più acuti nei" ha ancora affermato Visco, sottolineando: "E' importante impegnarsi con i Paesi economicamente meno avanzati con tutti i mezzi disponibili. I Paesi in via di sviluppo non sono un mondo a parte: molti di essi sono attivi nelle catene di approvvigionamento globali e rimarranno una parte importante della ripresa economica globale. Il Gruppo della Banca Mondiale (Wbg) - ha spiegato ha agito rapidamente per rispondere all’emergenza creata in diversi Paesi in via di sviluppo a causa dello shock per i sistemi sanitari, dimostrando che è in grado di reagire in modo efficace e tempestivo a una situazione in rapida evoluzione". La dimensione della risposta iniziale del Wbg - secondo Visco - "è stata rilevante, ma bisogna fare di più".