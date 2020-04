"Con gradualità e responsabilità" Coronavirus, Zaia: "Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio" "Se si tratta di prorogare l'apertura delle scuole a settembre per dare respiro al mondo del turismo io sono d'accordo".​Poi sulla possibilità di un suo impegno a livello nazionale dice: "Sogni non si vietano a nessuno, ma porto gli impegni fino alla fine". Elezioni regionali: "Si voti a luglio o il prima possibile"

"Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità". Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Ma "è il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima" dice Zaia rispondendo ad una domanda sul piano allo studio del ministro Patuanelli di ripartenza delle imprese il 22 aprile per chi lavora insicurezza con adeguate misure di distanziamento. "Bisogna che venga fatto un dpcm - aggiunge, dicendo di non voler fare polemiche - per far aprire prima". In ogni caso sottolinea che "l'idea del nostro piano di ripartenza è molto semplice: prevede termometri, gel, mascherine, guanti, disinfezione, registri, tutte le cose che sono sostenibili per un'azienda. Gli imprenditori sono eccezionali perché ci chiamano continuamente per mettersi a disposizione e pagare loro stessi i test per mettere in sicurezza i loro lavoratori".Poi a proposito della chiusura delle scuole aggiunge: "Se si tratta di prorogare l'apertura delle scuole a settembre per dare respiro al mondo del turismo io sono d'accordo". ​Il governatore, nel corso della consueta conferenza stampa, ha comunque ribadito che in ogni caso si tratta di una competenza del governo.E sull'ipotesi di un suo coinvolgimento nella politica nazionale dice: "I sogni non si vietano a nessuno. Sono abituato a prendere un impegno e a portarlo avanti": Zaia ricorda che l'impegno riguarda il suo essere presidente del Veneto, per di più in questa emergenza Coronavirus. "Ringrazio Salvini per l'attestazione fiducia ma sono abituato a portare gli impegni fino alla fine. L'imperatore Adriano, che non è Eracleonte da Gela, diceva che nei suoi monumenti sul suo epitaffio di morte ci sarà l'iscrizione in latino ma io ho sempre pensato in greco diceva, quindi per me cambiate greco con veneto" risponde a gli chiede se nel suo futuro potrebbe esserci un incarico di governo come auspicato dal segretario delle Lega, Matteo Salvini. "Siamo davanti a un' emergenza tragica - ha aggiunto - io sono anche soggetto attuatore legalmente, sentire parlare di politica decisamente no, nel rispetto delle idee di tutti ringrazio per l'attestazione di stima, questo Veneto non si può lasciare senza avere risolto il problema".A questo proposito una delle priorità per il governatore è il voto regionale. "Penso sia responsabile ipotizzare che, se ad ottobre tornera' come sembra il coronavirus, i governatori siano bene in carica. La sessione autunnale prevista dal 15 ottobre al 15 dicembre mi sembra pericolosissima e sarebbe ingiustificabile prorogare la legislatura di 7 o 8 mesi, poi credo sia comunque meglio pagare lo stipendio agli eletti che non ai prorogati. Per me quindi luglio o prima di luglio, prima possibile, si vada a votare". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti relativamente alla finestra creata ad hoc per il voto delle regionali.