La pandemia Coronavirus, Zaia: preoccupa il focolaio a Verona Il governatore del Veneto: "Stiamo allestendo terapie intensive"

La situazione sanitaria che maggiormente preoccupa in Veneto è quella legata al Veronese. Lo ricorda il governatore Luca Zaia, annunciando che a Verona "si stanno allestendo delle terapie intensive".Quello scaligero,dice, "è un focolaio importante, che paga lo scotto dei pazienti arrivati via auto da fuori regione per chiedere cure e che fa i conti con la contiguità territoriale con Brescia".Oltre al focolaio di Verona, l'altro fronte Coronavirus che preoccupa il governatore del Veneto è quello delle case di riposo: "Stamane abbiamo fatto una consegna di tamponi e continueremo nei prossimi giorni. Dobbiamo evitare diventi una strage". "Le mascherine - aggiunge, ricordando di averne anche comprata una partita direttamente su Amazon - sono cominciate ad arrivare veramente da questa settimana. Le invieremo a Usl e case di riposo". Per contenere la situazione il Veneto intende attuare uno screening nelle case di riposo e una assistenza specifica medico-sanitaria. "Domani vareremo un piano ad hoc - sottolinea - e non escludiamo anche lo spostamento di alcuni pazienti delle case di riposo".