Il punto stampa Coronavirus, Zingaretti visita lo Spallanzani: "Siamo ancora nel cuore della battaglia" "Le iniziative di contenimento stanno funzionando ma questo deve portarci ad un assoluto rigore e rispetto delle indicazioni: dobbiamo rimanere a casa"

"Ho ripreso la mia attività allo Spallanzani in segno di solidarietà con queste persone che sono in trincea e combattono, per dirgli non solo grazie, ma per dimostrare quanto tutti siamo impegnati in questa grande opera di contenimento e battaglia scientifica per contrastare il virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo a RaiNews24."Siamo nel cuore di una battaglia che ci dice che le iniziative di contenimento sta funzionando, ma che bisogna continuare ad avere rigore perché siamo ancora nel cuore dello sconto. Insieme alla soddisfazione per i risultati che sono positivi, non dobbiamo abbassare la guardia in alcun modo", ha detto Zingaretti."Le iniziative di contenimento stanno funzionando ma questo deve portarci ad un assoluto rigore e rispetto delle indicazioni: dobbiamo rimanere a casa nelle forme decise, siamo ancora nel cuore dello scontro per debellare il virus. Non abbassiamo la guardia in alcun modo. E' un appello a cittadini: continuate a resistere, se una strategia funziona vuol dire che bisogna continuare", dice Nicola Zingaretti, parlando con la stampa dopo una visita all'ospedale Spallanzani."La prima grande iniziativa economica è battere il virus". Così il governatore del Lazio e segretario Pd."Credo sia molto positiva l'idea di istituire una cabina di regia governo-territorio-scienza su come, quando sarà, riaprire le attività. Ieri nella riunione con i governatori c'è stato un passo avanti importante: coordinarci per cominciare a pensare al futuro". Così Zingaretti."Tutti devono avvertire una vicinanza delle istituzioni, una vicinanza della propria condizione sociale. C'è una grande preoccupazione per il lavoro. Nessuno sarà lasciato solo, nel decreto aprile ci saranno iniziative di sostegno". Così il governatore del Lazio. "Ci sarà una prima iniziativa per aprile, ci sono fronti diversi, sanitario, sociale. Si aprirà una nuova fase dura per difendere il nostri cittadini", ha aggiunto."I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 198. Di questi, 21 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, bollettino numero 65."I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 196", rende noto l'ospedale. Il nosocomio precisa che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici"."Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero delle dimissioni in parallelo ad un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi"