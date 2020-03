Il governatore del Lazio Coronavirus, Zingaretti: sto meglio,iniziati antivirali

"Ciao a tutti io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto un paio di giorni di febbre alta, ora va un po'meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo". Lo afferma Nicola Zingaretti."Vorrei dire ancora grazie agli operatori della sanità che stanno dando il massimo in questo momento, grazie anche alla squadra della Regione Lazio stiamo rafforzando la rete per ogni evenienza, abbiamo iniziatol'ampliamento dei posti letti allo Spallanzani poi c'è il Covid 2 interamente dedicato all'emergenza virus, apriranno domani un'altra struttura a Casal Palocco, all'Umberto Primo e Tor Verga tra, in generale stiamo ampliando la rete in tutti gliospedali nelle varie Province. Lo so che è dura, continuiamo a stare a casa, ma è importante sapere che siamo tutti impegnati a vincere questa sfida". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti su facebook.