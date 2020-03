L'appello di Ghebreyesus Coronavirus, l'allarme dell'Oms: "L'Africa deve svegliarsi e prepararsi al peggio" Per ora il livello dei contagi è basso, ma non c'è alcuna certezza sulle cifre. Bene la prima sperimentazione del vaccino, ma servono dati attendibili. Necessario fare test su ogni caso sospetto

Condividi

"Il livello dei contagi in Africa è basso. E' la regione con il numero più basso di casi, 233. Certo, potrebbero esserci casi non diagnosticati e anche se potessimo prendere queste cifre per certe, abbiamo visto come il virus può accelerare. Lo dice in conferenza stampa a Ginevra Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)."E dunque il miglior consiglio che posso dare al mio continente - dice con un appello accorato Ghebreyesus - è di prepararsi al peggio e prepararsi ora. Il mio continente deve svegliarsi"."La prima sperimentazione del vaccino è iniziata, solo 60 giorni dopo che la sequenza genetica del coronavirus è stata condivisa. Questo è un risultato incredibile. Lodiamo i ricercatori di tutto il mondo che si sono riuniti per valutare sistematicamente la terapia sperimentale". Così Ghebreyesus, che aggiunge: "Molteplici piccole prove ottenute con metodi diversi potrebbero non darci le prove chiare e forti di cui abbiamo bisogno su quali trattamenti aiutano a salvare delle vite. L'Oms e i suoi partner stanno organizzando uno studio in molti Paesi in cui alcuni di questi trattamenti non testati vengono confrontati tra loro". "Questo ampio studio internazionale è progettato per generare i dati affidabili di cui abbiamo bisogno, per mostrare quali trattamenti sono i più efficaci. Abbiamo chiamato questo studio Solidarity Trial". "Molti paesi - continua il direttore dell'Oms - hanno già confermato che parteciperanno al processo Solidarity - Argentina, Bahrain, Canada, Francia, Iran, Norvegia, Sudafrica, Spagna, Svizzera e Tailandia - e credo che molti altri si uniranno"."Ogni caso sospetto dovrebbe essere testato", ha ribadito Ghebreyesus. Per sopprimere la pandemia, ha aggiunto, "i Paesi devono isolare, testare, trattare e tracciare i casi, altrimenti - ha messo in guardia - la trasmissione continuerà sotto traccia e risorgerà quando gli obblighi di distanziamento sociale verranno eliminati". "Molti Paesi stanno ascoltando i nostri richiami e trovando soluzioni per mettere in campo le misure che hanno invertito la tendenza in altri territori - ha concluso - Capiamo lo sforzo richiesto ma può essere fatto".