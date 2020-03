I contagiati totali sono 21.157 (malati+vittime+guariti) Coronavirus, aumentano i malati ma anche i guariti. Polemica sulle mascherine Bertolaso consulente di Fontana. Lite Lombardia-Protezione civile sulle mascherine. Consip ordina 3.800 ventilatori,30 mln mascherine

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di venerdì, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157.Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, nel consueto appuntamento di bilancio dell'emergenza in conferenza stampa alla Protezione Civile.Sono 1.966 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 527 in più di ieri. Per quanto riguarda i malati sono 8.372 i ricoverati, 1.518 dei quali in terapia intensiva e 7.680 sono in isolamento domiciliare. Invece il numero dei morti aumenta di 175 unità e si porta a 1.441 totali.Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 9.059 in Lombardia, 2.349 in Emilia-Romagna, 1.775 in Veneto, 863 nelle Marche, 814 in Piemonte, 614 in Toscana, 384 in Liguria, 320 nel Lazio, 243 in Campania, 271 in Friuli Venezia Giulia, 199 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 170 nella Provincia autonoma di Bolzano, 156 in Puglia, 106 in Abruzzo, 103 in Umbria, 47 in Sardegna, 59 in Calabria, 41 in Valle d'Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.Mascherine introvabili durante l'emergenza. E' in fase di elaborazione, da parte del governo, un protocollo che autorizzi la produzione in Italia di mascherine non sanitarie per i cittadini e i lavoratori non sanitari. Sul materiale c'è già l'autorizzazione del comitato scientifico. Potrebbero arrivare norme che ne agevolano la produzione nel nostro Paese.Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli annuncia l'ipotesi di riconvertire strutture per la produzione di mascherine. "Purtroppo non abbiamo attualmente una produzione nazionale perché in passato è stata considerata di basso margine per gli operatori economici e quindi ora ne abbiamo le conseguenze. E' compito del commissario Arcuri - aggiunge - individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione".Inoltre, fa sapere Di Maio, "importeremo 2 milioni di mascherine dalla Cina e centinaia di ventilatori polmonari". Il ministro lo ha annunciato in un'intervista a Rainews24.Sulle mascherine è poi scoppiata una polemica tra Lombardia e Protezione civile. "A noi servono mascherine del tipo fpp2 o fpp3 o quelle chirurgiche e invece ci hanno mandato un fazzoletto, un foglio di carta igienica, di Scottex", ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera."La Lombardia ha ricevuto quasi 550mila mascherine nei giorni scorsi, tra ffp2 e ffp3 e quelle chirurgiche. Quelle 'montrasio', oggetto della critica ingiusta e sgradevole a Borrelli, sono mascherine e non carta igienica: tocca alle singole regioni smistarle in funzione dei diversi usi. Preferisco parlare dei 113 ventilatori polmonari intensivi e dei 103 subintensivi, consegnati o che arriveranno in queste ore", ha replicato il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia.Le mascherine mancano in alcuni casi anche tra gli operatori sanitari. Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed ha presentato un esposto all'Ispettorato del lavoro e alla Procura della Repubblica nel quale lamenta "la persistente grave carenza di dispositivi di protezione" , in particolare di mascherine. Obiettivo dell'iniziativa, spiega il sindacato, quello di fare in modo che "le autorità vigilino sulla tutela della salute degli operatori sanitari".Consip ha gia' ordinato 3.800 ventilatori polmonari, 30 milioni di mascherine chirurgiche e 390 mila tamponi per far fronte all'emergenza coronavirus: lo spiega la stessa centrale di acquisti per le forniture della Pubblica amministrazione in un comunicato.Dei 3.800 ventilatori polmonari ordinati, i primi 329 sono con consegna a 3-7 giorni e oltre 3.500 a 15-45 giorni. Inoltre sono stati resi disponibili in pronta consegna ulteriori 300 ventilatori polmonari, individuando l'azienda Siare Engineering di Bologna, che ha perfezionato un apposito accordo con la Protezione Civile.Sono state inoltre contrattualizzate forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche, più di 7milioni di guanti e oltre 13 milioni di tute, camici, calzari, cuffie e camici, ancora da assegnare da parte di Protezione Civile. Sono state contrattualizzate forniture per oltre 390milatamponi rinofaringei e piu' di 260 kit diagnostici corrispondenti a oltre 67mila test.Tutte le forniture per l'emergenza sanitaria, assicura Consip, sono completamente sicure, provengono da fornitori verificati e rispettano le specifiche tecniche elaborate dalle istituzioni sanitarie competenti. La Societa' sta operando con procedure che consentono tempi brevi, sicurezza, qualita' dei prodotti, ed eventuali anomalie rilevate saranno segnalate alle autorita' competenti. Consip ricorda di esser stata incaricata di svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid-19 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile e che sta operando sotto le direttive dello stesso Capo Dipartimento e del Commissario straordinario, Domenico Arcuri.sarà il "consulente personale" del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano.Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al test dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un "sospetto positivo". Positiva anche la viceministra Anna Ascani che è in isolamento. Il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, è ricoverato in terapia subintensiva all'ospedale di Circolo di Varese. È stato inoltre trasferito all'ospedale "Cotugno" di Napoli il deputato Edmondo Cirielli.