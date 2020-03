L'Italia e l'epidemia Coronavirus, i contagiati in Italia sono quasi 4mila. Oggi 109 guariti e 49 morti 620 nuovi casi in 24 ore, aumentano anche le persone che hanno bisogno del ricovero in terapia intensiva. "Domani sapremo la sorte delle zone rosse", dice Borrelli

Condividi

Il governo 🇮🇹 ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia #COVID19 e per mitigarne l’impatto sociale ed economico. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo appello alla nazione ieri. L’🇮🇹 sta reagendo energicamente. L’OMS è con voi. pic.twitter.com/pHdSFJxWa1 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 6, 2020

Quasi 4mila i contagiati. Il bilancio aggiornato arriva nella consueta conferenza stampa del capo della protezione civile Angelo Borrelli.I positivi al coronavirus censiti in Italia oggi sono 3916, con una crescita rispetto a 24 ore di fa di 620 casi. Dei positivi 1060 sono in isolamento, 2394 ricoverati con sintomi, 462 in terapia intensiva.Oggi si registrano 109 nuovi guariti (in totale 523).​Le vittime, ha aggiunto Borrelli, sono in totale 197: 49 in più rispetto a ieri. Età delle vittime: da 62 anni a 95 anni, con diverse patologie pregresse."Il comitato tecnico scientifico sta analizzando le informazioni dei dati in nostro possesso e per domani sapremo quale sarà la sorte delle zone rosse".Nel dettaglio, si contano 2.612 casi in Lombardia (compresi 469 guariti e 135 decessi), 870 in Emilia Romagna (17 guariti e 37 decessi), 488 in Veneto (22 guariti e 12 decessi), 159 nelle Marche (4 decessi), 143 in Piemonte (4 decessi), 79 in Toscana (un guarito), 57 in Campania, 54 nel Lazio (3 guariti e un decesso), 32 in Liguria (5 guariti e 3 decessi), 31 in Friuli (3 guariti), 24 in Sicilia (2 guariti), 17 in Puglia (1 guarito e 1 decesso), 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 a Trento, 9 in Abruzzo, 7 in Val d'Aosta, 5 in Sardegna, 4 in Calabria e Bolzano, 3 in Basilicata.Misure sempre più stringenti per limitare l'epidemia di Coronavirus. In Vaticano, la Direzione sanità igiene del Governatorato chiede di "sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità". Intanto la regione Lombardia sta valutando se "mitigare le zone rosse". Gli avvocati sul piede di guerra. Da oggi sono in sciopero: "I giudici ci negano il diritto all'astensione".Il governo intanto - come ventilato già da ieri - ha messo a punto delle misure per sostenere non solo le imprese, ma anche le tante famiglie che devono fare i conti con la chiusura delle scuole. Si tratta del "rafforzamento del congedo parentale e sostegno ai genitori che lavorano". Lo si evince dalla relazione consegnata al Parlamento su ciò che il governo intende fare per fronteggiare l'emergenza coronavirus nel prossimo Decreto legge."Il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID19 e per mitigarne l'impatto sociale ed economico. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo appello alla nazione ieri. L'Italia italiana sta reagendo energicamente. L'OMS è con voi". Lo ha scritto su twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tweet rilanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Nessun passeggero è a bordo della nave Majestic della compagnia Gnv, ferma nel porto di Napoli. A quanto apprende la Dire da fonti dell'autorità marittima sanitaria, nove dei 125 membri dell'equipaggio sono in isolamento a bordo della nave. Si ipotizza che i marittimi abbiano avuto un contatto con una passeggera sulla tratta via Genova, risultata positiva al test del coronavirus Covid-19, e per questo si è deciso l'isolamento in via precauzionale. Non sono stati eseguiti tamponi alle persone in isolamento, che attualmente non presentano sintomi.Una coppia di ottantenni, da alcuni giorni ricoverata nel reparto di Medicina generale diretto dal dottor Luca Scaglione delle Molinette di Torino, è risultata positiva al Coronavirus. Erano arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza, non dichiarando che era venuto a fare loro visita proprio in quei giorni il figlio, che lavora nella 'zona rossa' di Lodi. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. La Direzione aziendale dell'ospedale ha posto in essere i dovuti provvedimenti del caso. Sono state attivate tutte le procedure, compresa l'analisi del percorso dei pazienti dal loro arrivo in ospedale. La donna è già stata trasferita all'ospedale Amedeo di Savoia, come da procedura regionale, mentre il paziente, più critico, è ricoverato in rianimazione. Secondo quanto si apprende, non c'è nessun rischio per gli altri ricoverati, che in termini precauzionali sono stati comunque spostati in altri reparti dell'ospedale. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti.Una serie di accertamenti conoscitivi sono stati avviati dalla procura di Torino sulla situazione alle Molinette, dove è stata accertata la positività al coronavirus di una coppia di 80enni. I due non avevano dichiarato di avere ricevuto una visita dal figlio, che lavora a Lodi.La Procura di Bari ha aperto un'indagine per procurato allarme con riferimento ad alcune fake news diffuse su whatsapp e su un sito on line su falsi casi di coronavirus. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, è al momento a carico di ignoti. Nel fascicolo sono confluite segnalazioni fatte da cittadini alla Polizia postale, ai Carabinieri di Modugno e alla Questura di Bari. Tre i casi sui quali saranno avviati accertamentiUna maestra della loro scuola è risultata positiva al coronavirus Covid-19: per questo motivo, ad Arezzo, 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare. La notizia della positività al tampone dell'insegnante, una donna di 51 anni, le cui condizioni sono considerate stabili ed è in isolamento domiciliare, circolava dalla mattina di ieri. I genitori dei bambini della scuola in cui insegna la 51enne erano già stati avvertiti dal preside, a sua volta informato dell'esito del tampone dall'Asl Toscana sud est. Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, la conferma è arrivata dalla Regione Toscana, e il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato il provvedimento di quarantena per gli alunni."E' stata sospesa a scopo precauzionale l'accettazione al Pronto Soccorso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia per consentire la gestione di due casi positivi al #Covid19, di cui uno in valutazione per invio in sorveglianza domiciliare". Lo comunica l'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio attraverso la pagina dedicata 'Salute Lazio'. L'assessorato, continua il post, "in continuo contatto con la Asl Roma 6. Verranno dati nuovi aggiornamenti. I cittadini posso usufruire del Pronto Soccorso del nuovo ospedale dei Castelli e agli Ospedali riuniti di Anzio e Nettuno"."A Pomezia, in corso oltre 400 interviste di indagine epidemiologica per stabilire contatti sui 2 nuovi casi. Ringrazio l'enorme sforzo che stanno facendo tutti gli operatori della Asl Roma 6". Così l'assessore regionale del Lazio alla Sanità Alessio D'Amato."Sabato valuteremo se continuare o mitigare le zone rosse lombarde già chiuse da molti giorni". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ad 'Agorà' su Rai3, in merito alla zona rossa vicino a Codogno, nel Lodigiano, per l'epidemia di coronavirus. "Prorogare per un'altra settimana sarebbe una misura molto forte ed eccessiva per quel territorio. Capiremo se continuarla, mitigarla o passeremo a una fase diversa". In merito all'apertura di una nuova zona rossa nei paesi di Alazano e Nembro, nella Bergamasca, Gallera ha sottolineato: "Stiamo attendendo le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e del comitato tecnico. Dai loro approfondimenti ci sarebbe un orientamento in tal senso. Noi, alla luce dei numeri così crescenti, condividiamo le riflessioni che sta maturando l'Istituto superiore di sanità. Attendiamo decisioni dal governo". L'assessore poi - intervenendo a 'UnoMattina' - ha spiegato "da lunedì prossimo (9 marzo) le attività ambulatoriali già programmate sono sospese, così come le operazioni chirurgiche differibili". La decisione - illustra - è stata assunta "per aumentare la disponibilità di posti letto in terapia intensiva". Gallera infine annuncia che nei prossimi dieci giorni verranno assunti in Lombardia 315 infermieri."Milano ha tanti amici all'estero" e "non vediamo l'ora di riaccogliervi nella nostra città". In un messaggio video, diffuso su Facebook, il sindaco di Milano Giuseppe Sala parla in inglese, rivolgendosi agli interlocutori internazionali. "In questi giorni di grandi sfide, sto ricevendo messaggi di incoraggiamento e supporto da tutto il mondo. Milano ha tanti amici all'estero, grazie", dice Sala, evidenziando che la città si sente parte di "un mondo più grande" e l'importanza di "aiutarsi a vicenda e sentirsi connessi gli uni agli altri". Tuttavia, precisa, "alcuni media riferiscono della situazione nel nord d'Italia in maniera non corrispondente alla realtà".Parte da oggi lo sciopero degli avvocati di 15 giorni proclamato dall'Organismo congressuale forense per protestare contro l'inadeguatezza delle misure adottate per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus negli uffici giudiziari. Ma "si segnalano da più parti situazioni in cui questo o quel giudice nega la legittimità del diritto alla astensione, per mancanza niente di meno che di gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori". E in tutti questi casi l'Organismo Congressuale Forense, assicura in una nota, "è pronto a tutelare i diritti degli avvocati sia dinanzi alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero, sia in tutte le altre sedi"."In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 67 pazienti. I pazienti Covid positivi sono in totale 31, più i 2 ormai negativi (la coppia cinese). I pazienti in osservazione sono 34". Lo rende noto l'ospedale Spallanzani nel bollettino medico di oggi. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili - spiegano i medici - ad eccezione di sette che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio". "Si sta provvedendo a dimettere ulteriori 5 pazienti,risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione" si legge ancora nel Bollettino. Ad oggi i dimessi - tra guariti e negativi - sono 244.L'assessore D'Amato sottolinea che nel Lazio i posti in terapia intensiva arriveranno a 675. Sono stati raddoppiati quello allo Spallanzani. Inoltre annuncia che è stato autorizzato il reclutamento di 474 unità per quanto riguarda il personale sanitario. Poi un invito ai cittadini: "In questo momento estremamente delicato è importante non omettere informazioni a sanitari.Saranno gli scienziati del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova a realizzare il primo studio sul coronavirus al mondo che ha lo scopo di studiare la storia naturale del virus, definire al meglio le dinamiche di trasmissione e definire le classi di rischio stratificate per morbilità e mortalità. Lo studio sarà effettuato sulla popolazione di Vo' Euganeo, il piccolo Comune in provincia di Padova primo "cluster" dell'infezione verificatosi in Veneto che, su base volontaria, verrà sottoposta a un secondo giro di tamponi, i cui esiti verranno confrontati con quelli effettuati su tutta la popolazione all'apparire della malattia.Da questo confronto gli scienziati padovani ritengono di poter trarre informazioni inedite e preziose per comprendere l'evoluzione dell'epidemiologia e mettere a disposizione delle autorità sanitarie strumenti fondamentali di controllo dell'epidemia. Lo studio è stato presentato oggi presso l'Unità di Crisi attiva presso la sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Il nuovo screening di massa, inizierà già da domani mattina e si concluderà prima della tanto attesa fine della quarantena per gli abitanti di Vo', attesa per domenica.