A Wuhan controlli casa per casa Coronavirus: caso di contagio sulla nave Westerdam, ora si cercano i passeggeri sbarcati Una passeggera statunitense 83enne è sbarcata e ha raggiunto la Malesia in aereo, risultando positiva al test. Dei 1.200 passeggeri scesi in Cambogia molti già rientrati nei loro paesi. Cina: a Wuhan controlli casa per casa. Nuovi contagi sulla nave Diamond Princess, 542 i casi. Speranza: "Gli italiani a bordo andranno in quarantena"

Condividi

Continuano ad aumentare i contagi sulla nave da crociera Diamond Princess, ferma al largo del Giappone. Ma a destare maggiore preoccupazione adesso è quanto accaduto alla nave MS Westerdam, attraccata in Cambogia dopo che vari Paesi le avevano rifiutato l'ingresso. Una passeggera statunitense 83enne è sbarcata e ha raggiunto la Malesia in aereo, risultando positiva al test. Dopo la notizia, ai passeggeri e membri dell'equipaggio della nave non è più stato consentito di spostarsi. Ma altre 143 persone sbarcate si sono mosse per tornare alle loro case in tutto il mondo, dopo essere state potenzialmente esposte al virus. Un possibile buco nella rete internazionale di contenimento costruita attorno al virus che allarma gli esperti. Le autorità della Cambogia e l'armatore della nave da crociera americana si sono messi sulle tracce degli oltre 1.200 passeggeri sbarcati dalla nave.Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica c’erano anche cinque italiani a bordo della Westerdam. Due dei cinque sono italo-brasiliani residenti in Brasile, ed è probabile che si siano diretti lì. Gli altri tre invece potrebbero essere in Italia. Dopo essere stata rifiutata da cinque Paesi dell’Asia, tra cui Giappone e Thailandia, e lasciata in mare per dieci giorni, la nave è stata fatta attraccare venerdì scorso dalle autorità cambogiane nel porto di Sihanoukville, dove il primo ministro Hun Sen si è presentato di persona ad accogliere i passeggeri.Sale a 1.800 il bilancio delle vittime del Coronavirus. Lo rende noto il Governo cinese. Secondo gli ultimi dati, le vittime sono passate a 1.800 a causa della morte di altre 93 persone nella regione dell'Hubei, epicentro del virus. In base al bilancio giornaliero della commissione sanitaria provinciale, inoltre, ci sono stati 1.807 nuovi casi di coronavirus, un dato in calo rispetto al giorno precedente, quando i contagi registrati erano 1.933.In Cina restano rinchiusi i 60 milioni di persone che vivono nelle regioni più colpite, dove ormai è vietato uscire di casa se non per gli acquisti indispensabili, hotel e locali sono chiusi, i trasporti che collegano con l'esterno sono annullati e l'uso dei veicoli privati è bandito. Circa 33mila medici e infermieri cinesi, civili e militari, sono stati inviati a Wuhan per affiancare il personale locale nella gestione dell'epidemia, dopo che due ospedali sono stati eretti in gran fretta e palestre, scuole e altre strutture trasformate in reparti clinici.A Wuhan, epicentro dell'epidemia con 11 milioni di abitanti, le autorità sanitarie effettuano controlli casa per casa e chiunque presenti i sintomi dell'infezione è costretto a sottoporsi al test e a trasferirsi nei centri speciali per la quarantena. A breve, ne sorgeranno altri dieci, con 11.400 posti letto in più, rende noto il Chutian, un quotidiano locale. Chiunque acquisti farmaci per la tosse o antipiretici in farmacia o online dovrà presentare la sua carta di identità, per poter essere identificato e sottoposto a controlli. Le ispezioni saranno definite con sistemi di intelligenza artificiale e analisi di big data.Sono 88 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus dopo gli ultimi test fra le persone a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera ferma al largo del Giappone. Lo riferisce il governo giapponese. I nuovi casi positivi emergono su un totale di 681 nuovi test condotti fra le persone a bordo della Diamond Princess, ha specificato il ministero giapponese della Salute. Ciò porta ad un totale di 542 i casi di coronavirus riscontrati sulla nave da crociera in quarantena nella baia di Yokohama."Gli italiani che tornano dalla nave da crociera Diamond Princess saranno in quarantena". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite della trasmissione 'Agorà' su RaiTre. Il 5 febbraio è stato registrato il numero più alto di casi in 24 ore. Da allora è andato gradualmente scendendo", ma "ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia" ha sottolineato il ministro.