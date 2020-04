I numeri delle infrazioni Coronavirus, controlli in città e sulle grandi strade C’è chi viaggiava con una moto da cross senza targa e chi non voleva perdersi la prima tintarella

A Milano, nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno controllato 10.008 persone e 328 sono state multate. Passati al setaccio 2.795 esercizi commerciali che erano rimasti aperti. 18 i titolari denunciati.Cronaca il un 25 aprile fatto di infrazioni e multe dal nord al sud Italia.Autostrada pattugliata e con uscita obbligatoria a Novara A4 Torino-Milano. Un nodo cruciale per chi voleva passare il 25 aprile in montagna o lungo i laghi tra il Piemonte e Valle d'Aosta. 59 le persone fermate. Tra queste una coppia ha motivato lo spostamento da comune a comune per comprare una nuova macchina.Sono state 2.735 le persone controllate ieri dalle Forze dell'Ordine in Friuli Venezia Giulia durante gli accertamenti per il rispetto delle disposizioni previste dal contenimento della diffusione del coronavirus. Di queste, 153 sono state multate. Anche qui 405 negozi aperti. 5 i titolari denunciati.Qui i carabinieri ha fermato un centauro che viaggiava su una moto da cross e senza targa. Pur conoscendo le regole e i divieti per il coronavirus andava spedito in direzione di Carlentini, dopo essersi divertito nel fuoristrada. Oltre a non avere la targa era anche senza revisione.Sono state una ventina le sanzioni amministrative per violazioni dei divieti legati all'emergenza coronavirus elevate ieri, in occasione del 25aprile, su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Il dispositivo di controlli, intensificato, ad opera di Polizia di Stato, Guardia di finanza e Capitaneria di Porto di Roma ha effettuato verifiche, complessivamente, su 250 persone e 170 autovetture. Controlli che stanno proseguendo anche oggi soprattutto su tutto il litorale e nelle vie che portano a Maccarese, Fregene e Passoscuro.