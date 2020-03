ITALIA

L'epidemia Coronavirus: controlli polizia, ieri denunciati 8mila usciti di casa senza motivo: sono 13% in più Soltanto nella giornata di ieri in tutta Italia sono state 7.890 le persone segnalate perché non rispettavano i divieti, oltre 170mila i controlli.

Condividi Nuovo aumento del numero delle persone denunciate ai sensi dell'articolo 650 del codice penale ("inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità") nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronovirus. Nella sola giornata di ieri, secondo l'ultimo report diffuso dal Viminale, sono state 7.890, il 13,5% in più rispetto alle 6.951 del 15 marzo.



Sempre ieri, le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 172.720, quelle denunciate per "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" o "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" 229.



Gli esercizi commerciali controllati nella giornata del 16 marzo sono stati 97.551 mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale sono stati 217. Per 22 esercizi commerciali e' stata disposta la sospensione.

