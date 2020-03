Borrelli: oltre 20mila contagiati, le vittime sono 1.809, i guariti 2.335 Coronavirus, corsa contro il tempo delle Regioni per affrontare l'emergenza Regione Lazio: "A Roma aperto il Columbus Covid Hospital e al lavoro per aprire altre due strutture, 1.500 posti letto e oltre 200 di terapia intensiva". Emiliano: "In Puglia smontata e rimontata rete ospedaliera". Protezione Civile: "Uscire solo per lavoro, cure e spesa". Oggi prevista distribuzione di circa 2 milionidi mascherine. Gallera: "In Lombardia provvediamo da soli"

Ospedali riconvertiti, interi reparti destinati ai pazienti affetti da Covid-19 e nuove strutture dedicate che aprono o apriranno nei prossimi giorni. Mentre il numero dei contagi e dei ricoverati aumenta ancora le Regioni cercano di affrontare l'emergenza riorganizzando posti letto e in particolare ampliando i posti di terapia intensiva. Una corsa contro il tempo in tutto il Paese."Grazie alle grandi relazioni che ha Bertolaso all'estero, speriamo che riesca a fare questo piccolo grande miracolo di trovare i respiratori". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda a Centocitta' su Radio 1, sulla scelta di Guido Bertolaso come consulente per la realizzazione dell'ospedale dedicato ai pazienti di coronavirus in Fiera Milano.Ha aperto i battenti a Roma il 'Columbus Covid 2 hospital', l'ospedale realizzato a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Gemelli, per affrontare l'emergenza coronavirus. Saranno attivati 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, malattie infettive e medicina interna. Fino ad arrivare alla completa apertura di 59 letti in rianimazione e di altri 74 in stanze singole. "Una risposta eccezionale - ha dichiarato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato a Buongiorno Regione Tg3 Lazio -. In una settimana è stato allestito questo covid 2 hospital. Io ringrazio il policlinico Gemelli, tutti i loro operatori per la straordinaria generosità e sforzo professionale". "Noi - ha aggiunto - stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri. Siamo in guerra e dobbiamo combattere. E alla fine vinceremo". La Regione Lazio è al lavoro per aprire altri due Covid hospital. "In questo modo - ha spiegato D'Amato - complessivamente avremo dedicati 1.500 posti letto e oltre 200 di terapia intensiva."Scambierei il mio ruolo di presidente della Regione Puglia per avere subito 280 ventilatorie 150mila mascherine al mese" per fronteggiare l'emergenzacoronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,Michele Emiliano, ospite di Studio24 in onda su Rainews."Possiamo provare a sopportare l'ondata di contagio - haproseguito - noi contiamo di poter gestire 2mila ammalaticontemporaneamente. Alle 12 facciamo la prima conferenza stampatelematica e presenteremo il piano ospedaliero della Puglia.Abbiamo smontato e rimontato l'intero sistema ospedalieropugliese, dedicandolo in parte al Covid-19 e chiudendol'ingresso ad altre tipologie di patologie. Abbiamo sospeso gliinterventi non urgenti, mi scuso con tutte le persone che eranoin attesa di un esame, di uno screening: dopo dovremo smaltireliste di attesa impressionanti".Ieri nella consueta conferenza stampa ieri pomeriggio, il capo della Protezione civile Borrelli, ha detto che i contagiati sono 20.603, con 2.853 nuovi casi. I morti sono stati 368, per un totale di 1.809. I guariti 369, per un totale di 2.335. Sono 1.672 i malati ricoverati in terapia intensiva, 154 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 767 sono in Lombardia. Dei 20.603 malati complessivi, 9.663 sono poi ricoverati con sintomi e 9.268 sono quelli in isolamento domiciliare. Quaranta pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia in altre regioni.Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 10.043 i malati in Lombardia (984 in più del giorno precedente), 2.741 in Emilia Romagna (+392), 1.989 in Veneto (+214), 1.030 in Piemonte (+216), 1.087 nelle Marche (+224), 763 in Toscana (+149), 396 nel Lazio (+76), 296 in Campania (+53), 493 in Liguria (+109), 316 in Friuli Venezia Giulia (+45), 179 in Sicilia (+29), 212 in Puglia (+56), 367 in Trentino (+168), 128 in Abruzzo (+22), 139 in Umbria (+36), 17 in Molise (+0), 75 in Sardegna (+25), 56 in Valle d'Aosta (+15), 66 in Calabria (+7), 199 in Alto Adige (+29), 11 in Basilicata (+1).Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.218 in Lombardia (+252), 284 in Emilia Romagna, (+43), 63 in Veneto (+8), 81 in Piemonte (+22), 46 nelle Marche (+10), 8 in Toscana (+2), 33 in Liguria (+6), 9 in Campania (+3), 16 Lazio (+3), 14 in Friuli Venezia Giulia (+1), 16 in Puglia (+8), 5 in provincia di Bolzano (+2), 2 in Sicilia (+0), 3 in Abruzzo (+1), uno in Umbria (+0) uno in Valle d'Aosta (+0), 6 in Trentino (+4), uno in Calabria, 2 in Sardegna.I tamponi complessivi sono 124.899, quasi 85mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.Per oggi è prevista la distribuzione sul territorio nazionale da 1 milione e mezzo a due milioni di mascherine chirurgiche e di altre 300mila modello FFP2."Faccio un richiamo alle regole: bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni", ha ribadito Borrelli. E poi: "Sono felice che Guido Bertolaso possa dare una mano alla Regione Lombardia e che possa essere di questa partita" nella strategia di contrasto e contenimento dell'epidemia di coronavirus. Borrelli ha sottolineato di essere cresciuto professionalmente in questo ambito proprio con Bertolaso, "ho imparato molto da lui, abbiamo un ottimo rapporto e sarò felice di poter lavorare con lui"."Sulle mascherine facciamo da soli, ieri ne abbiamo recuperate 700.000, ci basteranno per due giorni, questa e' l'unita' di tempo con cui ci misuriamo". Lo ha detto l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera. "Le mascherine che ci ha dato la protezione civile non le usiamo - ha precisato - non possiamo darle agli ospedali, le daremo magari a qualche volontario. La protezione civile ci ha detto che quello avevano, noi facciamo da soli".