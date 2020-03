Lo riferiscono fonti di mercato Coronavirus, dalla Bce forti acquisti di Btp dopo rialzo spread italiano Holzmann: "Bce pronta ad intervenire di nuovo se necessario". Prodi: "Servono euroband per centinaia di miliardi. L'Europa e l'Italia chiamate a decisioni all'altezza di una crisi senza precedenti"

La Banca centrale europea, tramite Bankitalia, sta comprando sul mercato titoli di Stato italiani con acquisti di dimensioni importanti, raffreddando lo spread dopo la fiammata di stamani. Lo riferiscono all'agenzia fonti di mercato. "Bankitalia sta acquistando - riferisce un delle fonti- su un conto associato alle operazioni che fanno parte del quantitative easing, con importi anche di 50 milioni su ciascuna operazione, doppi persino rispetto a quando il Qe viaggiava a 60-80 miliardi al mese".Se la Banca Centrale Europea vede la necessita' di ulteriori stimoli nella zona dei titoli di stato per aiutare i paesi ad affrontare l'impatto del coronavirus, è pronta a farlo": lo ha detto il policymaker della Banca Centrale Europea Robert Holzmann. "Se c'è la necessità di intervenire nella zona dei titoli di stato, saranno prese quelle misure", ha detto Holzmann, che è il capo della banca centrale austriaca. La Bce ha fornito nuovi stimoli giovedì scorso per sostenere l'economia dell'area dell'euro ma Christine Lagarde, capo della Bce, ha spaventato i mercati dicendo che non è compito dell'Eurotower aiutare i paesi colpiti dal virus che hanno un alto debito."Ora servono Eurobond per centinaia di miliardi. I singoli Stati non bastano". Così Romano Prodi parla, in un'intervista a La Stampa, delle misure economiche che servono per superare il coronavirus, definito "un'emergenza cheti priva delle cose che ti sono più care". "Credo che l'Europa e l'Italia - osserva Prodi - siano chiamate a decisioni all'altezza di una crisi senza precedenti.Alla tragedia delle vite umane si unisce il dramma economico.Per un momento eccezionale servono risorse finanziarie eccezionali: un piano nell'ordine delle centinaia di miliardi".Il 'bel tempo dell'Europa', continua l'ex premier, "mi sembra piuttosto lontano. Venendo all'oggi: della Lagarde, presidente della Bce, si era detto che non ha esperienza tecnica, ma che è una raffinata politica. Speriamo che abbia imparato un po' di tecnica.