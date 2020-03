Coronavirus Emergenza anziani, aumentano i positivi nelle case di riposo Aumentano i casi di strutture per anziani dove si registrano numerosi ospiti infettati dal coronavirus

Si è aggravata la situazione della Casa di Riposo "Marotti" di Montemarciano, nell’anconetano, dove nei giorni scorsi sei anziani contagiati dal coronavirus sono stati ricoverati ed uno di loro è deceduto. Nei giorni scorsi, il Comune di Montemarciano ha chiesto e ottenuto da parte dell'Asur l'esecuzione del tampone per la diagnosi di Covid-19 per tutti gli utenti della struttura. Ieri sera è pervenuto l'esito degli esami effettuati che ad eccezione di due soli casi, risulta positivo per tutti gli altri 17 ospiti. Lo fa sapere il Comune che - si legge in una nota - "ha rinnovato la richiesta di supporto alla Regione, alla Prefettura, alla Protezione Civile e all'Asur per far fronte a una problematica non più di carattere socio-assistenziale bensì esclusivamente sanitaria". La situazione degli ospiti positivi al test e isolati nella struttura sarebbe al momento sotto controllo e per ora non risultano situazioni mediche di particolare criticità. Il Comune esprime ringraziamento "e la nostra vicinanza a tutto il personale della struttura che quotidianamente si prende cura degli anziani, mettendo costantemente a repentaglio la propria salute e quella dei loro cari. Inviamo un caloroso abbraccio a tutti i nostri anziani e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare questo momento delicato senza la possibilità di avere la vicinanza dei propri parenti o amici".Dopo la situazione di Cingoli, San Marcello e Montemarciano, anche nella casa di riposo “Nella Carradorini” nel Comune di Mondolfo negli ultimi due giorni, dai test effettuati sono risultati positivi 16 ospiti su 20 che presentavano sintomi. La notizia è stata confermata dal sindaco Nicola Barbieri: di concerto con la cooperativa Cooss Marche che ha in concessione il servizio sono stati richiesti i tamponi per tutti gli altri anziani ricoverati a Mondolfo, ma per il momento verranno effettuati solo su chi presenta i sintomi.Attenzione massima alle case di riposo a Roma e nel Lazio dove oggi si sono registrati 87 casi di positività. L'andamento leggermente in rialzo di oggi dei positivi "riguarda soprattutto tre cluster -dice l'assessore alla sanità D'Amato- il primo la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, il secondo la RSA di Nerola in provincia di Roma e il terzo l'INI Città Bianca di Veroli in provincia di Frosinone che insieme rappresentano 87 casi di positività". "E' una settimana decisiva e dobbiamo tenere alto il livello di attenziones oprattutto per alcune strutture a maggior rischio come le casedi riposo", ha concluso D'Amato.Salgono a 69 le persone positive al coronavirus tra gli assistiti e il personale di una casa di riposo di Villafrati, nel palermitano. Altre 53 persone sono risultate infatti contagiate dopo essere state sottoposte al tampone. Un anziano di 90 anni, che era ospite della struttura, è morto ieri nell'ospedale di Partinico, nove sono ricoverati nello stesso nosocomio trasformato in Covid Hospital.Cinque ospiti di case di riposo altoatesine sono morti per coronavirus. I residenti in casa di riposo risultati positivi al test per il Covid-19 sono 58, mentre 4 sono confermati positivi e ricoverati in ospedale. Il dato è stato fornito nel corso della quotidiana conferenza stampa virtuale della giunta provinciale. Nelle residenze per anziani ci sono anche 278 ospiti in isolamento perché hanno avuto contatti con persone risultate positive o perché presentano sintomi. Anche tra il personale delle strutture per anziani si contano 54 collaboratori positivi al virus ed altri 44 attualmente sono posti in quarantena.