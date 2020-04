Il punto stampa Coronavirus, in Lombardia "numeri in costante leggero calo" Il punto stampa del governatore Fontana e dell'assessore al Welfare Gallera

"C'è una buona notizia legata ai numeri che sono in costante, leggero miglioramento", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus.Dall'inizio dell'emergenza coronavirus i positivi in Lombardia sono 52.325, +791 rispetto a ieri. I decessi invece 9.484, con un aumento di 282, ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.In Lombardia il numero dei pazienti ricoverati per il coronavirus sono 11833, 81 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 1305, contro le 13453 d ieri, con una flessione di 43 unità. I decessi dall'inizio dell'epidemia sono 9484, in aumento di 282 unità rispetto ai ieri, ha detto Gallera.All'ospedale San Matteo di Pavia è stato messo a punto un test sierologico "altamente affidabile" in grado di individuare i cittadini che hanno contratto il covid-19 e dopo essere guariti sono immuni. Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana in conferenza stampa, sottolineando che "entro due settimane il test avrà il bollino CE" e poi verrà applicato sulla popolazione. Chi risulta immune potrà riprendere al sua vita normale, mentre gli altri dovranno continuare a usare la mascherina e a tenere il distanziamento sociale. Chi ha sviluppato anticorpi, in sostanza, "riceve una sorta di patente di immunità".