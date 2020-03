La pandemia Coronavirus, L'epidemia avanza in tutta Europa. Adesso prevale la paura L'Organizzazione mondiale della sanità chiede risposte più coraggiose all'Europa, bacino di un terzo dei contagi "Ogni Paese, senza eccezioni, deve intraprendere le azioni più audaci possibili per fermare o rallentare la diffusione del virus", ha detto Hans Kluge, direttore per l'Europa dell'Oms.

L’epidemia avanza in tutta l'Europa diventata ormai nuovo epicentro dell'epidemia di coronavirus. L'Ue decide di chiudere le sue frontiere esterne.L'Organizzazione mondiale della sanità chiede risposte più coraggiose all'Europa, bacino di un terzo dei contagi "Ogni Paese, senza eccezioni, deve intraprendere le azioni più audaci possibili per fermare o rallentare la diffusione del virus", ha detto Hans Kluge, direttore per l'Europa dell'Oms.Insono in vigore le misure contro l'epidemia: multe fino a 135 euro per gli spostamenti ingiustificati. Più di mille nuovi casi in un giorno. Dal governo 45 miliardi per sostenere l'economia: "Se serve nazionalizziamo grandi gruppi". Tutto il Paese è entrato in lockdown, chiudendo le frontiere a mezzogiorno e limitando gli spostamenti consentiti ai cittadini, con la polizia nelle strade a controllare. Il presidente Emmanuel Macron lunedì aveva annunciato che "per almeno 15 giorni i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti. Assembramenti e riunioni familiari e amici non saranno più permessi". La prima conseguenza è stata che ieri le stazioni ferroviarie di Parigi sono state prese d'assalto da chi voleva fuggire dalla città. E anche il santuario di Lourdes ha chiuso, "per la prima volta nella sua storia".Il ministro dei Conti Pubblici della Francia, Gerald Darmanin, in un'intervista a Bfm Tv, di fronte alle accuse rivolte al Governo dall'ex-ministro della Sanita' Agnes Buzyn per non avere preso sul serio lo scoppio dell'epidemia, ha detto che a febbraio lo Stato non sapeva ancora che l'epidemia avrebbe portato all'attuale situazione.Inboom di contagi: sono aumentati di 2mila in un giorno portando il totale a 11.178, mentre altre 150 persone sono morte facendo salire il conto delle vittime a 491. Drammatica la situazione a Madrid, la zona più colpita, dove almeno 19 anziani sono morti in una casa di riposo, considerata un grave focolaio di Covid-19: una fonte sanitaria ha previsto che "probabilmente moriranno altre persone". Le persone anziane, con quelle già malate o immunodepresse, sono quelle che più rischiano la vita se si ammalano. Dopo la chiusura dei valichi di frontiera e i blocchi imposti nel Paese, il governo del premier socialista Pedro Sanchez ha poi varato un piano da 200 miliardi di euro, tra fondi pubblici e privati, per attutire l'impatto della crisi economica causata dalla pandemia. "Sono giorni molto difficili", ha dichiarato il premier illustrando il secondo pacchetto di misure economiche per frenare l'emergenza, "sarà la più grande mobilitazione di risorse nella storia democratica spagnola".Ini casi di contagio confermati sono 8mila, con un aumento di più 1.700 in un giorno, di cui 20 morti. Berlino ha annunciato misure rigide per tentare di arginare la pandemia, chiudendo scuole, rafforzando i controlli alle frontiere e limitando le attività sociali. Gli esperti si aspettano che il numero di malati s'impenni nei prossimi mesi e temono che il sistema sanitario non regga. Nella capitale, in preparazione, alla Berlin Messe sarà creato un ospedale con mille posti letto.DallaSessanta chilometri di coda sull'autostrada in direzione, con attese che possono arrivare a 30 ore: è definita "una situazione preoccupante dal punto di vista umanitario" quella che è venuta a crearsi sul tratto tra Dresda e Goerlitz dopo l'introduzione di rigide procedure di controllo decise dalle autorità di Varsavia ai confini per contrastare la diffusione del coronavirus. In coda, come riferisce la polizia tedesca, soprattutto molti cittadini polacchi che lavorano in Germania, intenzionati a tornare in patria, spesso con tutta la famiglia, proprio perchè impauriti dalla rapida diffusione dell'epidemia nella Repubblica federale.Neli casi confermati sono saliti a 1.950, con un aumento di 407 in un giorno, il maggiore sinora, e i morti sono 69. Ma il consigliere scientifico di Londra ha avvertito: i casi sono in realtà circa 55mila, l'obiettivo è che meno di 20mila persone muoiano. Il premier Boris Johnson lunedì ha chiesto di evitare i contatti sociali e i locali, ma questi, così come le scuole, restano aperti. E il governo ha raccomandato ai cittadini di evitare tutti i viaggi non essenziali all'estero per 30 giorni. Buckingham Palace ha anche fatto sapere che la regina Elisabetta II andrà al castello di Windsor giovedì e vi resterà sino a dopo il periodo pasquale.Raddoppiano i morti nelle ultime 24 ore in Belgio. I decessi sono passati da 5 a 10. Il Centro di crisi nazionale ha già segnalato 172 nuove infezioni ieri mattina. Il re Philippe parla di "Crisi senza precedenti". E lancia un appello a restare a casa: "Gli ospedali sono saturi".Il numero di casi confermati di coronavirus in Austria è aumentato a 1.132. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del Paese. Vienna rende noti aggiornamenti sulla situazione del virus a cadenza quotidiana, alle 8 e alle 15. Il Paese ha effettuato finora 10.278 test, 1.132 dei quali sono risultati positivi. Le vittime accertate sono finora 3In Serbia, allo scopo di contenere il contagio da coronavirus, da domattina alle 10 visarà il divieto assoluto di uscire casa per tutti coloro chehanno più di 65 anni. Lo ha detto in serata il presidente Aleksandar Vucic. Parlando in diretta televisiva unitamente allapremier Ana Brnabic, il presidente ha aggiunto che nelle zone rurali e per le località con meno di 5 mila abitanti il divietodi uscire riguarderà le persone di oltre 70 anni. Inoltre, ha affermato Vucic, a partire da domani sarà proibito a chiunque di stare in giro per strada dalle 20 di sera alle 5 di mattina. Si tratta, ha ammesso il presidente, dimisure eccezionali e dolorose, ma che sono state dettate dalla mancata disciplina mostrata finora dalla popolazione.Il governo portoghese ha decretato lo stato di calamità e ha ordinato l'isolamento sanitario del comune di Ovar, municipio di circa 30mila abitanti.Cipro ha deciso di vietare per due settimane i voli da 28 Paesi, incluse Gran Bretagna e Grecia, per contrastare la diffusione del coronavirus sull'isola dove si sono già registrati 49 casi. La misura entrerà in vigore sabato 21 marzo, e si andrà a sommare alle restrizioni già in vigore.Il governo maltese chiuderà lo spazio aereo a partire dalle 23.59 di venerdì. Da sabato l'aeroporto internazionale di Luqa, l'unico di Malta, resterà operativo soltanto per voli cargo, aiuti umanitari e per rimpatri. Lo hanno comunicato le autorità aeroportuali a tutto il personale, come riportano i media maltesi che pubblicano una nota dei sindacati che parlano di "giorno più nero" nella storia dell'aviazione.Air Malta ha già annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli passeggeri. Nelle settimane scorse le compagnie aeree avevano già spontaneamente cancellato 278 collegamenti con Malta.