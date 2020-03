Coronavirus, boom di contagiati in Spagna. In Germania mobilitato l'esercito Sono centinaia i chilometri di coda alle frontiere interne dell'Unione Europea, dopo la decisione di almeno 12 paesi dell'area Schengen di reintrodurre i controlli interni

I decessi causati dalla pandemia di coronavirus nel mondo sfiorano quota 9.000: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins university. Per l'esattezza i morti sono adesso 8.957, mentre il numero dei casi di contagio accertati è salito a 220.691. Le persone guarite finora sono 84.161.In Spagna i morti da coronavirus sono arrivati a quota 767, saliti del 30% in 24 ore. La situazione è particolarmente pesante a Madrid, dove si registra un morto ogni 16 minuti negli ospedali della capitale. In tutto vi sono ricoverate 3.000 persone. I dati sono riportati da El Pais online che spiega come il bilancio non include le persone decedute in casa o in altre strutture socio-sanitarie. Secondo gli esperti, scrive il quotidiano, è impossibile quantificare la reale entità del contagio. Nella capitale spagnola le persone infettate sarebbero decine di migliaia.La Bundeswehr si prepara ad una situazione di "worst case scenario" per quanto riguarda la lotta al coronavirus. Lo ha detto la ministra alla Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha messo a disposizione l'esercito "se la capacità di resistenza delle forze civile dovesse terminare".In una conferenza stampa, AKK - come viene chiamata - ha affermato che "in tempi difficili i cittadini possono contare sulla Bundeswehr", che a detta della ministra può essere utilizzata nell'approvvigionamento di "equipaggiamento protettivo e apparecchi sanitari", mentre sono già state aumentate le stazioni di rianimazione degli ospedali militari. La ministra ha anche ribadito che potranno essere mobilitati i riservisti dell'esercito per contribuire a far fronte alla lotta contro la pandemia.Già adesso, così Kramp-Karrenbauer, si sono resi disponibili autonomamente 2336 riservisti.In tutto sono 75 mila in Germania, di cui 28 mila già partecipano regolarmente a delle esercitazioni. Complessivamente, la Bundeswehr conta 180 mila soldati.Mobilitati in Gran Bretagna 20mila militari per contribuire al contenimento del nuovo coronavirus. Il ministero della difesa ha precisato che in questo modo si raddoppia il numero dei soldati già in stato di allerta, pronti a essere impiegati, nel Paese in cui sono stati confermati 2.626 cadi di Covid-19 e 104 decessi. Ieri è stata predisposta la chiusura delle scuole e il Premier Boris Johnson ha chiesto ai suoi ministri di valutare altre misure restrittive."Dovremmo osservare un rallentamento importante dell'epidemia di Covid-19 tra due a quattro settimane. E verosimilmente sarà necessario prolungare il periodo di confinamento per frenare la sua avanzata in modo sufficiente": lo ha detto su FranceInfo, Genevie've Chene, direttrice generale di Sante' Publique in Francia, l'agenzia pubblica che aggiorna quotidianamente il bilancio di contagi e vittime nell'Hexagone. Secondo Chene il contenimento della curva dei contagi da nuovo coronavirus dipendera' "dalla responsabilità individuale nell'attuazione delle misure efficaci già varate e del periodo di incubazione di quanti erano già contagiati all'inizio del confinamento"."In generale -ha spiegato- la dinamica si svolge durante un periodo di 2 a 3 mesi con l'inversione del picco che si verifica tra il primo e il secondo mese dopo l'introduzione di misure molto restrittive. In Francia potrebbe intervenire tra 45 a 60 oggi da oggi, quindi intorno a metà maggio" ha proseguito Chene, precisando che le date comunque potrebbero variare: "Non abbiamo a disposizione osservazioni in grado di fornirci elementi così solidi".In Francia ci sono 9.134 contagiati, 264 morti, 3.626 ricoverati di cui 931 gravi.La Francia vieta l'accesso alle spiagge dell'intero arco del Mediterraneo, di Corsica, Morbihan e Ille-et-Vilaine in Bretagna, come parte delle misure preventive contro il coronavirus. Lo riportano i media francesi.Sono centinaia i chilometri di coda alle frontiere interne dell'Unione Europea, dopo la decisione di almeno 12 paesi dell'area Schengen di reintrodurre i controlli interni nell'ambito della crisi del Coronavirus. E' quanto emerge da un'analisi dei dati pubblicati dalla piattaforma Sixfold, che monitora i tempi di attesa ai valichi di frontiera per i camion.La situazione è particolarmente critica ai confini tra Germania e Polonia, con due valichi che registrano più di 50 chilometri di code e altri due più di 30 chilometri. Code di diverse decine di chilometri vengono registrate anche alle frontiere tra Francia e Germania, tra Germania e Repubblica ceca, tra Repubblica ceca e Slovacchia, tra Slovacchia e Ungheria e tra Romania e Ungheria.La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida chiedendo agli Stati membri di introdurre corsie preferenziali per garantire la libera circolazione delle merci, in particolare di prodotti essenziali come materiali sanitari e alimentari. Ma, almeno finora, le richieste della Commissione sono rimaste inascoltate.Sono saliti da 21 a 33 i morti per il coronavirus in Svizzera, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute. aumentano anche i casi di contagio, altri 400 in un solo giorno portando il totale 3.438. altre 450 stanno effettuando i test, riporta la Bbc.