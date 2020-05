Coronavirus

Sì a sport in impianti anche per non professionisti Fase 2 in Veneto, Zaia: "Obbligo mascherine". Sì a sport in impianti anche per non professionisti L'ordinanza della Regione Veneto prevede obbligo di mascherina e guanti o liquido igienizzante. Deroghe per minori sotto i 6 anni, disabili e durante lo svolgimento dell'attività motoria. In Veneto sarà consentito l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti

Condividi "La nuova ordinanza che presento oggi va nella direzione della tutela della salute dei cittadini ed è dentro i limiti delle norme nazionali. Ho apprezzato che si sia riconosciuto che le ordinanze regionali sono state rispettose dei Dpcm". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, nel briefing con la stampa. "Bisogna però che nei prossimi 10 giorni i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive non risalgano - ha ammonito Zaia - altrimenti si richiude, si torna alla casella di partenza. E se partisse di nuovo, il contagio sarebbe una tragedia. Non può essere che l'incoscienza di pochi comprometta la libertà di tutti gli altri".



L'ordinanza della Regione Veneto prevede obbligo di mascherina e guanti o liquido igienizzante. Deroghe per minori sotto i 6 anni, disabili e durante lo svolgimento dell'attività motoria.



Da domani in Veneto sarà consentito l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti. La previsione riguarda anche il calcio e le piscine. "Se Federica Pellegrini deve allenarsi, per fare un esempio - ha detto Zaia - potrà farlo"



Per rispettare le norme sulle distanze, gli autobus potranno raggiungere una capienza di un terzo rispetto a quella massima, i treni della metà



Saranno possibili gli spostamenti verso e dalle seconde case nel territorio regionale per la manutenzione. La stessa disciplina si applica anche per i camper e vale per proprietari e locatari.



Nella nuova ordinanza regionale è consentita la navigazione. Per quanto riguarda le biblioteche è consentita la loro apertura per la sola modalità di prestito".



