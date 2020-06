La conferenza stampa Veneto, Zaia: "Importante finanziamento delle sanità regionali. Abbiamo spese per 200 milioni" Otto nuovi casi in Veneto. Negli ospedali veneti solo 84 pazienti. I tamponi effettuati sono in totale 729.633

"Una partita importante dal punto di vista finanziario" è quella che riguarda "i finanziamenti per le sanità regionali". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile del Veneto. "Oggi abbiamo spese che superano i 200 milioni in totale, più 35 milioni all'anno che si stabilizzeranno per le assunzioni. Dobbiamo ripianare le spese", ha aggiunto."Sono 19.182 i casi positivi in Veneto, otto in più. I tamponi effettuati sono in totale 729.633, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16 ma solo 2 i casi di coronavirus", ha detto Zaia."Le persone in isolamento domiciliare in Veneto sono oggi 1.057, 88 in meno rispetto a ieri", ha dichiarato il presidente della Regione. "Per quanto riguarda le terapie intensive, abbiamo un bel balzo indietro - ha aggiunto Zaia -. Al momento abbiamo solo 16 pazienti, di cui solo 2 sono positivi al virus. Sono 323 invece le persone ricoverate in altri reparti, di cui 82 positive. Questo significa che in tutti gli ospedali del Veneto abbiamo 84 pazienti positivi al coronavirus", ha concluso il governatore."L'uso della mascherina non cesserà d'esserci da metà o fine giugno. Il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani, e l'utilizzo della mascherina ci accompagneranno ancora per mesi", ha dichiarato Zaia. "La mascherina sarà obbligatoria all'interno dei locali chiusi e all'aperto dove ci sia assembramento", ha sottolineato.