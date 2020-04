Il punto stampa Coronavirus, governatore Veneto Zaia: "Il trend è confermato. Veneti fanno lavoro eccezionale" "Siamo pronti ad affrontare la sfida delle riaperture, rispettosi delle indicazioni della comunità scientifica"

Condividi

In Veneto sono stati finora effettuati 315.037 tamponi, quasi 10mila in più di ieri. Le persone in isolamento sono 8.319, 403 in meno rispetto a ieri. I positivi sono 17.471, 80 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 1,221, 13 in meno di ieri. Quelli in terapia intensiva sono 124, 5 in meno rispetto a ieri. I dimessi sono 2.453, 18 in più di ieri. I morti sono 1.071, 18 più di ieri, per un totale di 1.315 compresi quelli deceduti fuori dagli ospedali.Sono questi i numeri della pandemia in Veneto, diffusi nella quotidiana conferenza stampa dal presidente della Regione, Luca Zaia, dalla sede della Protezione civile di Marghera."Il trend è confermato: i veneti stanno facendo un lavoro eccezionale e mi fanno sentire orgogliosi di rappresentarli vedendo come stanno rispettando le regole. Io non ho visto scampagnate", ha aggiunto il Governatore."Siamo pronti ad affrontare la sfida delle riaperture, rispettosi delle indicazioni della comunità scientifica, coscienti che non sarà una passeggiata e dei rischi. Dobbiamo solo decidere se dobbiamo attendere la scomparsa del virus o se iniziamo la fase di convivenza". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus . "Il mondo scientifico deve essere al nostro fianco: dobbiamo tutelare gli interessi della nostra comunità, che deve comunque vivere, perchè stiamo respirando l'aria di molte tragedie", ha aggiunto Zaia."Oggi alle 15 ci sarà una cabina di regia con il Governo e stasera alle 19 avremo una conferenza con i presidenti di regione: quindi immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse l'aspettativa di una riapertura di alcune imprese già da domani sta prendendo forma ma dobbiamo attendere. Immagino che il Governo stia accelerando: stanno prendendo qualche decisione, come è naturale che sia. Immagino che la fase 2 stia prendendo sempre più corpo e quindi, forse, ci sarà un Dcpm alle porte", ha detto Luca Zaia."Per colpa di questa crisi in Veneto stiamo perdendo 50mila posti di lavoro, dei quali 35mila del settore turistico", ha detto il presidente della Regione Veneto. "Va fatta una grande riflessione su questo, perché il comparto del turismo è veramente in ginocchio", ha aggiunto Zaia."Le visite specialistiche negli ospedali veneti, probabilmente, riprenderanno il 4 maggio ma mi raccomando,essendo gli ospedale un luogo ad alto rischio di contagio, di indossare sempre le mascherine", ha detto Zaia."Abbiamo applicato la legge,meglio ancora le direttive del governo": lo ripete il governatore del Veneto Luca Zaia in relazione all'ordinanza meno restrittiva emessa due giorni fa. Alla richiesta di un commento alle parole del prefetto di Venezia Zappalorto, secondo il qualesi sarebbero superati i poteri regionali, Zaia replica: "i prefetti hanno ragione quando si trovano in difficoltà, ma è pur vero che applichiamo la legge".