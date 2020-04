Il commissario Ue all'Economia Gentiloni: "Evitare inutili polemiche" Coronavirus, governo al lavoro in vista della "Fase due" Riunione della cabina di regia di Governo, Regioni ed Enti locali. Commissario Arcuri: ci faremo trovare pronti

Governo al lavoro in vista della Fase due dell'emergenza. Allo studio, già dal 27 aprile, la ripresa dei comparti meno a rischio come moda, automotive, mobilifici e cantieri edili.Oggi si riunisce la cabina di regia di Governo, Regioni ed Enti locali. Sulla riapertura del Paese non si placa lo scontro: Lombardia e Veneto spingono per la ripresa delle attività ma il governatore della Campania De Luca minaccia: "Pronti a chiudere i confini".Si va verso riaperture a più velocità, con la task force che studia delle macroaree a seconda del diffusione del contagio."Ci sono infiniti dibattiti su due questioni che interessano tutti: quando inizierà la fase 2 e come si farà, quali saranno le caratteristiche. Non spetta al commissario entrare nel merito e trovare le risposte a queste domande, noi lavoriamo, non disegniamo scenari. Non spetta a noi stabilire quando si potranno avere i primi alleggerimenti delle misure che il governo ha giustamente messo in campo e quali saranno. Non abbiamo tempo per dibattiti. Ma abbiamo un altro dovere: farci trovare pronti in qualsiasi momento il governo decida che questa fase 2 debba avere inizio. E sono certo che lo saremo". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, nel punto stampa in Protezione Civile. "Abbiamo nelle ultime ore precostituite le condizioni per aggiungere altre 2 frecce al nostro arco, i test sierologici e l'app per il contact tracing", ha aggiunto."L'Italia ha affrontato per prima in Europa il #Covid_19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo patrimonio. Non ci sono dieci, cento, mille exit strategy. Facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti, evitiamo le polemiche inutili. La traversata sarà lunga". Lo afferma su Twitter il commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni.Lunedì prossimo 20 aprile Fincantieri e Electrolux riapriranno i cancelli dei loro stabilimenti avviando la così detta Fase 2. Fincantieri darà accesso ai cancelli di Monfalcone (il più grande sito della società) a un primo contingente di circa 700 persone, ovvero un decimo della forza lavoro presente abitualmente, grazie alle misure di sicurezza che ha messo a punto in queste settimane di chiusura.Si va dal controllo della temperatura corporea agli ingressi contingentati e su più turni, fino alla continuazione dello smart working dove è possibile. Successivamente, a partire dal 27 aprile e fino al 3 maggio proseguirà progressivamente il rientro di altri lavoratori con un incremento di un ulteriore 5% degli occupati. Entro fino maggio Fincantieri prevede il ritorno alla normalità e alla piena occupazione.Per quanto riguarda invece Electrolux lo stabilimento di Porcia di Pordenone lunedi' si rimetterà nuovamente in modo dopo aver raggiunto un accordo tra azienda e sindacati per un protocollo sanitario che prevede uso del termoscanner all'entrata, consegna di mascherine, costante sanificazione degli ambienti, flessibilità nelle assenze e ampia possibilità di permessi individuali, soprattutto per motivi familiari. Lunedi' comunque si attiveranno solo i servizi preliminari alla riapertura vera e propria che è prevista da mercoledì.I 5 siti produttivi di Electrolux in Italia (4.600 dipendenti) che sono chiusi dal 23 marzo, rappresentano circa un quarto del suo volume produttivo europeo. "La societàsi prepara alla riapertura ed è essenziale che noi nell'industria dell'elettrodomestico - con la più grande attenzione verso la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti - riprendiamo gradualmente la produzione. Si tratta della sostenibilità delle nostre attività in Italia e di rispondere alle esigenze fondamentali dei consumatori" ha dichiarato Jonas Samuelson, President e Ceo di Electrolux.