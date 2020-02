L'emergenza Coronavirus, governo vara decreto per emergenza. Bilancio sale a 21 morti e oltre 800 contagiati "Con questo decreto - aveva anticipato Gualtieri - completiamo la sospensione di tutti i tributi, adempimenti, bollette degli 11 comuni colpiti dal virus, la cosiddetta zona rossa, potenziamo gli strumenti di cassa integrazione e sostegno al reddito per lavoratori sia dipendenti che autonomi" delle aree coinvolte. In decreto norma 'salva-anno scolastico'

''Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto urgente a sostegno dell'economia nelle zone colpite dal Coronavirus. Abbiamo subito messo in campo le misure a tutela della salute dei cittadini e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto l'efficacia. Mentre in altri Paesi d'Europa si sta iniziando ora a fronteggiare l'epidemia, noi abbiamo già introdotto le norme a favore del mondo produttivo. I territori interessati ora possono ripartire e con essi anche l'Italia''.Lo annuncia su Facebook il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dopo il Cdm.''Il principio della massima precauzione - aggiunge - ci ha consentito di agire in maniera tempestiva e arginare il più possibile il fenomeno. Ora diamo un aiuto concreto sul piano economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese nei territori interessati. Abbiamo previsto anzitutto la sospensione dei versamenti e delle utenze, quindi per i cittadini coinvolti si interrompe il pagamento di bollette e rate dell'assicurazione. Per le Pmi introduciamo l'accesso gratuito e prioritario al Fondo di garanzia, che viene rifinanziato, in modo da aiutare le aziende a rilanciare l'attività economica. Abbiamo deciso, inoltre, un rafforzamento delle risorse destinate al sostegno delle imprese esportatrici"."Sono state approvate anche norme a sostegno dei lavoratori, soprattutto in materia di cassa integrazione e di sussidio a chi è impossibilitato a svolgere l'attività professionale - prosegue Fraccaro - Abbiamo previsto, inoltre, misure specifiche per il settore del turismo, per la giustizia e per la pubblica amministrazione"."Il governo sta lavorando con grande serietà con l'obiettivo di tutelare la collettività e aiutare il mondo produttivo e i cittadini. Salute e rilancio dell'economia sono le nostre priorità per ottenere quanto prima il ritorno alla normalità. Il prossimo passo è un nuovo provvedimento dedicato allo sviluppo dell'economia che consenta al Paese di tornare a crescere. Altri parlano e pensano alle polemiche di palazzo, noi - conclude - lavoriamo per il bene del Paese''.In particolare, si apprende che i pagamenti delle bollette, sospesi fino al 30 aprile con il nuovo decreto sul Coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri, potranno anche essere rateizzati. Le norme contenute nella bozza del decreto prevedono già questa possibilità - demandando all'Arera di stabilire le modalità -che potrebbe essere estesa, secondo quanto viene riferito, anche al saldo dei mancati versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dell'Rc auto."Piena tutela in favore dei dipendenti pubblici che non possono recarsi al lavoro per il rischio di contagio o che vivono nelle 'zone rosse', e più slancio al lavoro agile". Queste le misure per gli statali contenute del decreto per affrontare l'emergenza Coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri. "Abbiamo preso un impegno e nel decreto di stasera - riferisce il ministro della Pa Fabiana Dadone - abbiamo inserito due norme importanti in favore delle amministrazioni e dei lavoratori che stanno facendo i conti con il coronavirus".Gli studenti che frequentano scuole chiuse a causa del Coronavirus non perderanno l'anno scolastico, anche se le chiusure dovessero protrarsi. Secondo quanto si apprende nel decreto sul Coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri, è stata inserita una norma del ministero dell'Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell'anno scolastico.Con il nuovo decreto, atteso per domani, dovrebbe arrivare anche una divisione in tre colori delle zone del contagio, graduando il livello del contagio e le misure da attuare nei diversi casi. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti ministeriali, il provvedimento è stato anticipato nel corso del Cdm che ha approvato il nuovo decreto legge con le prime misure economiche. Il governo si dovrebbe di nuovo riunire domani, nella sede della Protezione civile a Roma, per definire il dpcm e vararlo."L'Italia non si ferma, volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l'economia. Questo vale per tutta l'Italia. Dobbiamo moltiplicare le nostre energie. Insieme ce la faremo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb pubblicando le immagini di un video collegamento avvenuto oggi pomeriggio con alcuni sindaci e famiglie del Lodigiano.Alle 17 sono 821 i casi positivi al coronavirus, 46 i guariti e 21 deceduti. I dati aggiornati sono stati forniti da Angelo Borrelli, capo della protezione civile e commissario straordinario per l'emergenza, in conferenza stampa. "Ma la metà dei contagiati non ha sintomi", avverte Borrelli.Tra gli 821 malati, ha chiarito Borrelli, 412 sono asintomatici o con sintomi lievi, e sono in isolamento domiciliare. 345 sono ricoverati in ospedale, 64 in terapia intensiva."Tra i quattro deceduti di oggi ci sono tre ultraottantenni e un ultra 77enne e non sono deceduti per il Coronavirus, o meglio è una conseguenza", ha detto Borrelli."Purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi. A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c'è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana all'Aria che tira su La7 parlando di coronavirus. "Se si ridesse meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio", ha aggiunto.Sono a oggi 531 i positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 235 ricoverati e di questi 85 in terapia intensiva. Lo ha affermato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, durante la conferenza stampa. Si tratta di 125 positivi in più rispetto a ieri. Nel complesso, ha detto Gallera, sono stati effettuati 4835 tamponi "il 75% è negativo, l'11% positivo, il 14% da processare".L'intenzione della Regione Lombardia è di "mantenere per un'altra settimana" le misure di contenimento del virus "in zona rossa e gialla", ha annunciato Giulio Gallera."Ogni paziente trasmette il virus a due persone: se la diffusione si estende gli ospedali andranno tutti in crisi: le misure attivate ad oggi sono valide perché permettono di contenere il virus", ha detto l'assessore al Welfare, annunciando che l'ente chiederà al Governo di prolungare i divieti di assembramento in tutta la regione per una settimana. "Solo con un periodo di 14 giorni possiamo capire se la diffusione passa da uno-due a uno-uno"."Non è una situazione facile, scordiamoci che possa essere velocemente risolta", afferma il professor Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Lombardia. "Non bisogna limitarsi agli interventi nella zona rossa - aggiunge - ma devono articolarsi misure che portino l'intera area metropolitana fuori dai guai. È una medicina amara, ma non credo ci siamo alternative"."Alcuni ospedali, sono veramente in grave crisi, Lodi, Cremona, sono sovraccarichi di pazienti", sottolinea Massimo Galli. "L'organizzazione di risposta che poteva essere in campo da Regione Lombardia è ai minimi di tenuta . I letti di rianimazione nei nostri ospedali sono occupati da persone che hanno questa patologia" ha osservato. Concludendo: "Non è una situazione né facile né rapida".La direzione regionale alla sanità comunica che in Umbria sono stati riscontrati due casi d'importazione di infezione da coronavirus, non riconducibili dunque a focolai locali. Nei giorni scorsi, uno dei due pazienti si era recato in Emilia Romagna mentre l'altro era venuto in contatto a Roma con un residente del comune di Castiglione D'Adda.Si registra un primo caso di Coronavirus nel Lazio. Lo si apprende dalla direzione dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. "L'esito dei test effettuati in data odierna dall'Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al COVID-19. I test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida", informa l'Istituto.E' una donna residente o domiciliata a Fiumicino quella trovata positiva al coronavirus con il test effettuato all'ospedale Spallanzani di Roma, e ora la persona è in isolamento presso la stessa struttura sanitaria. A riferirlo è l'assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D'Amato. Il paziente in questione "riferisce di aver viaggiato e soggiornato in zone del bergamasco. Immediatamente - aggiunge D'Amato - è stata avviata l'indagine epidemiologica per la verifica dei contatti stretti che sono stati posti in sorveglianza sanitaria. I test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida. E' stato prontamente avvisato anche il sindaco del Comune interessato ed il Prefetto di Roma".Non si può accettare che i nostri medici si trovino a fronteggiare l'emergenza Covid-19 senza le dotazioni per la protezione personale dal virus". Lo scrive in una lettera al governatore della Lombardia Attilio Fontana il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. "Un medico che si ammala - aggiunge -è un medico sottratto al servizio sanitario nazionale e alla tutela del diritto alla salute".Lo ha annunciato il professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di scienze biomediche, che ha illustrato i risultati del lavoro di ricerca che procede ininterrottamente da domenica scorsa, coordinato dalla professoressa Claudia Balotta. Fanno parte della squadra le ricercatrici Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, precarie, insieme al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender. "Abbiamo isolato il virus di 4 pazienti di Codogno", spiega il professor Galli aggiungendo che "siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente".Si tratta di una scoperta che consentirà ai ricercatori di "seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos'è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo". Il passo successivo sarà quello di studiare lo sviluppo di anticorpi e quindi di vaccini e di cure da parte dei laboratori farmaceutici."Dobbiamo ancora capire molte cose. E' mia convinzione personale che questa epidemia nel nostro Paese non sia recentissima e che questo virus abbia circolato qualche settimana prima dei primi casi conclamati". Lo ha detto il professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienza biomediche dell'Ospedale Sacco di Milano, dove ieri è stato isolato il ceppo italiano, ai microfoni di RaiNews24.Sulla base delle stime effettuate, l'origine dell'epidemia da SARS-CoV-2 può essere collocata tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019, alcune settimane prima quindi rispetto ai primi casi di polmonite identificati. La stima del numero riproduttivo (il numero di casi generati da ogni singolo caso), ovvero il parametro che misura la rapidità con cui il virus viene trasmesso, ha consentito di evidenziare una vera accelerazione nella capacita' di propagazione del virus, una spinta espansiva databile a dicembre 2019. Sono alcuni dei risultati emersi dello studio firmato dall'Universita' degli Studi di Milano, in pubblicazione in questi giorni sul Journal of Medical Virology, e inviati dalla rivista all'Oms.Sono stati ricostruiti i primi mesi di vita dell'epidemia Covid-19 nel lavoro dell'equipe di Gianguglielmo Zehender, Alessia Lai e Massimo Galli del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università di Milano e il Centro di Ricerca coordinata Episomi (epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni che fa capo alla stessa Università Statale di Milano)."A partire da lunedì 2 le pensioni del mese di marzo saranno messe in pagamento anche nei 5 Uffici Postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, San Fiorano in provincia di Lodi e Vo' Euganeo in provincia di Padova". Lo comunica Poste Italiane indicando che così i 5 uffici "riaprono al pubblico".Duomo di Milano di nuovo aperto da lunedì 2 marzo per i turisti con flussi organizzati e programmati. Dopo l'annuncio di ieri, arrivano le 'istruzioni' precise su quali saranno le regole da seguire nel pieno dell'emergenza da coronavirus. Il complesso Monumentale del Duomo di Milano (Duomo, Terrazze, Area Archeologica, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte) riaprirà alle visite turistiche a far data da lunedì 2 marzo 2020, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17.10), con accessi programmati e organizzati per evitare assembramenti di persone.Per il diffondersi del coronavirus in Italia sono stati momentaneamente sospesi i trasferimenti dalla Germania dei "dublinanti", i migranti che rientrano nelle categorie definite dal regolamento di Dublino. Lo ha confermato un portavoce del Ministero degli Interni tedesco all'agenzia Ansa.Più che il contagio del Covid-19, a preoccupare il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia è l'irrazionalità delle risposte politiche: "Anziché debellare il virus, rischiamo di debellarci da soli" dice al Corriere della Sera, spiegando anche il senso del comunicato congiunto di tutte le associazioni di imprese e dei grandi sindacati: "Ci siamo uniti tutti, come rare volte in passato, perché la situazione è delicata. Credo sia un segno di rispetto verso le istituzioni. Senza polemica ma con molta forza, chiediamo a tutti di lavorare insieme".Il Comitato di Presidenza dell' Abi "evidenzia come gli interventi di sostegno alle imprese si debbano inquadrare all'interno delle attuali regole europee che disciplinano l'erogazione del credito e le modalità di individuazione e trattamento dei cosiddetti crediti deteriorati. A tal fine l'Abi chiede alle competenti autorità europee e italiane di sospendere fino a un anno l'applicazione delle definizioni di "default" per l'individuazione dei crediti scaduti e rivedere la tempistica degli accantonamenti automatici a fronte dei crediti deteriorati". Lo si legge in una nota dell'Abi dopo la riunione d'urgenza del comitato di presidenza in relazione alla contingente emergenza sanitaria e alle ricadute economiche per le imprese del coronavirus.Sarà dimesso domani dallo Spallanzani di Roma Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo ai test. quanto emerge dal bollettino medico di oggi in cui si sottolinea che domani sarà dimesso "dopo aver completato il necessario periodo di quarantena". "L'istituto è felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici" prosegue il bollettino. Per quel che riguarda i pazienti. "Sono stati valutati, ad oggi, presso il nostro istituto 180 pazienti. Di questi, 136, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantaquattro sono i pazienti tutt'ora ricoverati" si legge nel bollettino medico.