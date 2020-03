L'epidemia di coronavirus I contagi sono 4.500, i morti 91: anche la Francia chiude negozi, ristoranti e luoghi di culto L'annuncio del premier Philippe, che ha segnalato un "forte aumento dei contagi e dei ricoveri in rianimazione". Confermato invece domani il primo turno delle amministrative

La Francia ha deciso di chiudere tutti i luoghi pubblici "non indispensabili", fra i quali ristoranti, bar, luoghi di culto. Lo ha annunciato in diretta tv il primo ministro, Edouard Philippe. La decisione arriva dopo un consistente aumento di contagi e decessi legati al coronavirus.La chiusura dei luoghi "non indispensabili" è stata annunciata "a partire da mezzanotte". Edouard Philippe ha sottolineato che la decisione, "grave", è stata presa d'accordo con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e con il comitato di scienziati visto che gli inviti a limitare gli spostamenti "non sono stati adeguatamente osservati" dai francesi. Philippe ha parlato di un "forte aumento dei contagi e dei ricoveri in rianimazione". Ha infine confermato il regolare svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative previste per domani; non si è però sbilanciato in merito al ballottaggio, fissato per il 22 marzo.I contagi in Francia hanno raggiunto nelle ultime 24 ore quota 4.500, con un aumento di 839 casi in 24 ore. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. I decessi sono aumentati di 12, e sono arrivati a quota 91. Salomon ha parlato di "epidemia ormai diffusa su tutto il territorio".