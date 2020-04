Il punto sull'epidemia in Italia Coronavirus, i dati della protezione civile: da ieri 2.200 guariti, 482 morti e +809 positivi L'incremento giornaliero dei nuovi casi risale dopo il record positivo di ieri, prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi il primo bollettino senza conferenza dopo 2 mesi

Sono complessivamente 107.771 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 809 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 355 (il più basso dal 2 marzo). Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

23.227 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 482. Ieri l'aumento era stato di 575.

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. A oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare.

44.927 le persone guarite, 2.200 più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 2.563.

Il numero dei contagiati totali- compresi morti e guariti - è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491.

Il 74% dei malati è in isolamento domiciliare

Sono 80.031 persone, pari al 74% degli attualmente positivi (107.771), i pazienti in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.La percentuale è andata costantemente crescendo nelle ultime settimane.

Il punto per Regione

Dai dati emerge che sono 34.195 i malati in Lombardia (761 in più rispetto a ieri), 13.584 in Emilia-Romagna (-1), 14.223 in Piemonte (+225), 10.444 in Veneto (-174), 6.470 in Toscana (-113), 3.412 in Liguria (-47), 3.172 nelle Marche (+15), 4.282 nel Lazio (+68), 3.045 in Campania (+18), 1.985 nella Provincia di Trento (-5), 2.694 in Puglia (+38), 1.403 in Friuli Venezia Giulia (-25), 2.171 in Sicilia (+32), 1.971 in Abruzzo (+29),1.556 nella provincia di Bolzano (-26), 431 in Umbria (-63), 881 in Sardegna (+9), 832 in Calabria (+13), 549 in Valle d'Aosta (-58), 262 in Basilicata (-4), 209 in Molise (+1).

Quanto alle vittime, se ne registrano 12.050 in Lombardia (+199), 2.965 in Emilia-Romagna (+62), 2.252 in Piemonte (+81), 1.059 in Veneto (+33), 618 in Toscana (+16), 897 in Liguria (+31), 795 nelle Marche (+10), 340 nel Lazio (+8), 300 in Campania (+7), 348 nella provincia di Trento (+6), 314 in Puglia (+7), 222 in Friuli Venezia Giulia (+2), 196 in Sicilia (+6), 253 in Abruzzo (+7), 239 nella provincia di Bolzano (+5), 57 in Umbria (+0), 86 in Sardegna (+0), 73 in Calabria (+0), 124 in Valle d'Aosta (+1), 23 in Basilicata (+1), 16 in Molise (+0).

I tamponi complessivi sono 1.305.833, 61.725 più di ieri. Degli oltre un milione e trecentomila tamponi, oltre 624mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Primo bollettino senza conferenza dopo 2 mesi

Sono passati quasi due mesi da quando la conferenza stampa quotidiana in Protezione Civile è diventata un appuntamento fisso, seguito da milioni di italiani per conoscere l'evoluzione dell'epidemia. Era il 23 febbraio, ore 18, appena 48 ore la scoperta del 'paziente 1' a Codogno. Da allora, non è stato mai saltato un appuntamento: il capo del dipartimento Angelo Borrelli illustrava i dati del giorno e faceva il punto sulle iniziative di protezione civile, con accanto in genere un membro del comitato tecnico-scientifico che affianca il Governo a cui era demandata l'analisi scientifica ed epidemiologica dei dati. Unica eccezione, i pochi giorni in cui a fine marzo lo stesso Borrelli, colpito da febbre (tampone poi risultato negativo) fu costretto al forfait, sostituito comunque da altri dirigenti della Protezione Civile.

Ieri l'annuncio: visto l'evolversi dell'epidemia, e l'apparente uscita dalla fase più acuta, le conferenze stampa vengono rimodulate. Ogni giorno sul sito della protezione civile e sui social verranno riportati gli aggiornamenti sui dati dell'epidemia da coronavirus, mentre l'incontro con la stampa presso la sede di via Virtochiano avverrà il lunedì e il giovedì alle 18. Restano invariati con gli incontri con gli organi di informazione del commissario straordinario per l'emergenza Antonio Arcuri (martedì e sabato alle 12) e quello con gli esperti dell'Iss il venerdì alle 12.