Il punto sull'epidemia Coronavirus, Borrelli: da ieri 2563 guariti, 575 morti e 355 nuovi positivi Forte calo dei ricoveri e record di guariti. Locatelli (Css): in 14 giorni -1.200 ricoveri terapia intensiva, oggi rapporto tamponi-positivi giù al 5,35%

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, comunica gli ultimi dati sull'epidemia nel corso del punto stampa giornaliero

Sono complessivamente 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.189. Si tratta dell'incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l'aumento dei nuovi casi fu di 258, mentre il giorno dopo l'incremento fu di 428 nuovi casi positivi.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. A oggi sono 2.812, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi,1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 22.745 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 575. Ieri l'aumento era stato di 525.

42.727 le persone guarite, 2.563 più di ieri. Ieri l'aumento era stato di 2.072.

Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 172.434, con un incremento rispetto a ieri di 3.493.

Il punto per Regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 33.434 i malati in Lombardia (344 in più rispetto a ieri), 13.585 in Emilia-Romagna (-78), 13.998 in Piemonte (+215), 10.618 in Veneto (-182), 6.583 in Toscana(-30), 3.459 in Liguria (+22), 3.157 nelle Marche (+33), 4.214 nel Lazio (+70), 3.027 in Campania (-91), 1.990 a Trento (-97), 2.656 in Puglia (+31), 1.428 in Friuli Venezia Giulia (+98), 2.139 in Sicilia (+31), 1.942 in Abruzzo (+92), 1.582 nella provincia di Bolzano (-11), 494 in Umbria (-42), 872 in Sardegna(+7), 819 in Calabria (-28), 491 in Valle d'Aosta (-27), 266 in Basilicata (-7), 208 in Molise (+5).

Quanto alle vittime, se ne registrano 11.851 in Lombardia (+243), 2.903 in Emilia-Romagna (+60), 2.171 in Piemonte (+77),1.026 in Veneto (+45), 602 in Toscana (+17), 866 in Liguria (+38), 785 nelle Marche (+21), 332 nel Lazio (+16), 293 in Campania (+7), 342 nella provincia di Trento (+20), 307 in Puglia (+8), 220 in Friuli Venezia Giulia (+3), 190 in Sicilia (+3), 246 in Abruzzo (+3), 234 nella provincia di Bolzano (+9), 57 in Umbria (+2), 86 in Sardegna (+1), 73 in Calabria (+1), 123 in Valle d'Aosta (+1), 22 in Basilicata (+0), 16 in Molise (+0).

Locatelli (Css): in 14 giorni -1.200 ricoveri terapia intensiva

"Se ci riportiamo indietro di sole due settimane, al 3 di aprile, erano ricoverati in terapia intensiva 4.063 pazienti, oggi questo numero e' sceso a poco più di 2.800. Questo da' l'idea di quanto si è alleggerita la pressione, e consente a chi si occupa di intensività di avere maggior agio nella gestione non solo dei malati di Covid ma di tutti quelli che hanno bisogno. Ricordo che prima dell'emergenza il numero di posti superava di qualche centinaio i 5.000" ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Oggi rapporto tamponi-positivi giù al 5,35%

"Un dato importante è il numero dei tamponi. Se calcoliamo la percentuale dei positivi sul numero dei tamponi oggi siamo al 5,35%, e anche questo e' un ulteriore indicatore dell'efficacia delle misure intraprese in termini di lockdown per contenere la diffusione" ha aggiunto Locatelli, nel giorno del record di tamponi eseguiti in 24 ore, quasi 66mila.