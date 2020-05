Coronavirus, la Francia impone la quarantena per chi arriva dal Regno Unito L'Austria consente un corridoio Germania-Italia per i turisti

Laimpone un periodo di quarantena di 14 giorni, ma solo per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna. Si tratta di una contromisura adottata in segno di "reciprocità" per la decisione di Londra di richiedere un isolamento di due settimane per chiunque arrivi dall'estero a partire dal prossimo 8 giugno, scrive il Guardian.La misura delera stata annunciata ieri formalmente dal ministro del'Interno, Priti Patel, in conferenza stampa a Downing Street: dall'8 giugno quarantena obbligatoria per tutti coloro che entrano nel Regno Unito. Il governo l'aveva ampiamente anticipata, suscitando diverse critiche soprattutto nel settore dell'aviazione civile. Patel ha spiegato che i nuovi arrivi possono "potenzialmente causare una seconda ondata" dell'epidemia. "Con misure del genere", ha aggiunto, "possiamo salvare più vite". Intanto, il Regno Unito (dati di ieri) ha ufficializzato altre 351 vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore e il numero totale è aumentato a 36.393. Il bilancio complessivo dei casi nel Regno Unito è ora di 254.195, un aumento di 3.287 rispetto al giorno precedente.I turisti dalla Germania e dalla Svizzera potranno attraversare l'per raggiungere l'Italia. Come informa il sito del ministero degli interni di Vienna, già adesso l'Austria può essere attraversata non facendo soste. Lo ribadisce anche Hermann Gahr, responsabile per i rapporti con l'Alto Adige del partito popolare Oevp. "Che l'Austria impedisca il passaggio ai turisti tedeschi che vogliono raggiungere l'Alto Adige è una favola che evidentemente è stata raccontata con uno scopo preciso", dice sulla stampa l'esponente del partito del cancelliere Kurz.In Germania gli avvisi per i viaggi all'estero, i cosiddetti sconsigli, restano comunque in vigore fino al 14 giugno. il 'corridoio' è sostanzialmente in vigore dall'inizio dell'emergenza coronavirus, quando i tedeschi con il lockdown hanno fatto rientro in Germania. Al Brennero ci furono controlli a campione per verificare che il serbatoio della macchina fosse sufficientemente pieno per percorrere i 120 chilometri che separano il valico italo-austriaco dal confine tedesco a Kufstein. Gahr sottolinea che l'Italia non consente ancora agli altoatesini di visitare i parenti nel Tirolo austriaco (senza quarantena al rientro), mentre questo è già possibile dal Tirolo verso l'Alto Adige.Inl'istituto della salute ha reso noto oggi che 34 nuovi ricoveri di persone contagiate dal coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 32 i dimessi. Parallelamente si registra la morte di altre 25 persone per un totale di 9.237. Le persone in terapia intensiva sono 259, nove in meno di ieri. si registrano inoltre 299 nuovi casi per un totale di 56.810. lo riferiscono i media locali.