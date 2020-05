Coronavirus

2020/05/16 11:45

Coronavirus in Russia, nelle ultime 24 ore 9.200 casi in più e 119 decessi La recente impennata di casi ha portato la Russia a balzare al secondo posto nella classifica dei Paesi nel mondo per numero di contagi, dietro gli Stati Uniti

Condividi La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 9.200 nuovi casi di coronavirus, l'aumento giornaliero più basso dal primo maggio. Sono i 119 morti nelle ultime 24 ore.



In totale nella Federazone dall'inizio della pandemia sono risultati positivi al Covid-19 in 272.043 con un totale di 2.573 decessi.



La recente impennata di casi ha portato la Russia a balzare al secondo posto nella classifica dei Paesi nel mondo per numero di contagi, dietro gli Stati Uniti. La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 9.200 nuovi casi di coronavirus, l'aumento giornaliero più basso dal primo maggio. Sono i 119 morti nelle ultime 24 ore.In totale nella Federazone dall'inizio della pandemia sono risultati positivi al Covid-19 in 272.043 con un totale di 2.573 decessi.La recente impennata di casi ha portato la Russia a balzare al secondo posto nella classifica dei Paesi nel mondo per numero di contagi, dietro gli Stati Uniti.

Condividi