I numeri della pandemia Coronavirus, negli Usa almeno 826mila casi e quasi 46mila morti Cuomo: decessi in calo nello Stato di New York

Condividi

Negli Stati Uniti ci sono almeno 826.248 casi e 45.638 morti a causa del coronavirus. È quanto emerge dall'aggregatore di dati della Johns Hopkins University. Il totale include i casi di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati.Nelle ultime 24 ore sono state registrate 474 morti a causa del Covid-19 nello Stato di New York. Lo ha detto il governatore, Andrew Cuomo, nella consueta conferenza stampa giornaliera. Il totale dei decessi legati alla malattia sale cosi ad almeno 15.302. I ricoveri sono invece 1.308, in calo per il quarto giorno di fila. Ieri, erano morte 481 persone e il giorno prima, 478. Il governatore ha poi aggiunto che New York, insieme a New Jersey e Connecticut, sta per lanciare un programma di tracciamento dei contatti."Non possiamo prendere una decisione sbagliata. Francamente, non è il momento di agire stupidamente, punto. Non so come altro dirlo". Parole del governatore dello Stato di New York, in conferenza stampa, interpellato sulla ripartenza degli Stati. Cuomo ha dichiarato di capire che le autorità locali possano sentire la pressione politica di far ripartire l'economia, ma ha detto che una riapertura prematura cancellerebbe i progressi fatti per appiattire la curva; il governatore ha poi consigliato alle comunità che non sono state colpite duramente dal coronavirus di tenere certe restrizioni in vigore, perché una seconda ondata potrebbe "mettervi al tappeto".