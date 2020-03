In tre interrompono isolamento Juventus: Higuain, Khedira e Pjanic lasciano Torino L'argentino e gli altri due bianconeri, negativi al tampone, lasciano l'Italia. Il 'Pipita' per essere vicino alla madre malata

Lasciano Torino e si recano dalle loro famiglie Higuain, Pjanic e Khedira. I tre giocatori della Juventus, in isolamento dopo la positività di Rugani al Covid-19, sono potuti partire dopo essere risultati negativi al tampone e aver ricevuto il certificato medico. E dopo aver informato la Juventus che li ha autorizzati.Higuain è volato in Argentina per essere vicino alla madre malata, a bordo di un aereo privato con scalo in Francia e Spagna dopo aver passato tutti i controlli della Polaria all’aeroporto torinese di Caselle. Il ‘Pipita’ aspettava solo l’esito del test per pianificare il viaggio. Più brevi gli itinerari di Khedira e Pjanic, che si si sono spostati in Europa. In un primo momento si era diffusa la notizia della partenza per l’Uruguay dell’altro bianconero Bentancur che è invece rimasto a Torino. Cristiano Ronaldo è già da più di una settimana nella sua casa di Madeira per essere vicino alla madre, colpita da un ictus.