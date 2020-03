La lotta all'epidemia ​Coronavirus, la Germania chiude le frontiere con Francia, Svizzera e Austria Il libero transito delle merci continuerà a essere assicurato e i lavoratori pendolari potranno continuare a passare. Nel Paese registrati 5.072 casi

Il governo tedesco ha annunciato che da domani alle 8 chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riportato dalla Bild, la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari.

La decisione, scrive il tabloid, è stata presa durante una conference call a cui hanno partecipato anche la cancelliera Angela Merkel e i governatori di Baviera, Baden Wurttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Alle frontiere con Francia, Austria e Svizzera vi saranno controlli rafforzati e "respingimenti", afferma ancora la Bild, che però specifica che il "libero transito delle merci continuerà a essere assicurato" e che anche i lavoratori pendolari potranno continuare a passare.

Il motivo del provvedimento non è solo il contenimento dell'epidemia da coronavirus, ma anche il tentativo di impedire che continuino gli acquisti indiscriminati di beni di prima necessità, ossia l'assalto dei supermercati, da parte di stranieri che arrivano in Germania: secondo la Bild, nelle aree vicine alle frontiere sarebbero state già segnalate alcune ristrettezze nei rifornimenti. Al momento in Germania ci sono 5.072 casi di Covid-19.

E in queste ore, il land austriaco Tirolo ha emesso un'ordinanza per allontanare dal suo territorio i non residenti. Secondo l'ordinanza, citata dall'agenzia Apa, devono "immediatamente" lasciare il territorio gli austriaci che non hanno la loro residenza oppure il loro domicilio in Tirolo, a eccezione di coloro che si trovano qui per lavoro. Anche l'ingresso sarà consentito solo a queste categorie di persone.