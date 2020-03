Le misure per arginare l'epidemia Coronavirus, la Libia dichiara l'emergenza e chiude porti e scuole L'annuncio del leader del governo di Tripoli, al Serraj

Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al-Srrraj, ha dichiarato lo stato di emergenza in Libia e ha annunciato la chiusura dei porti e degli aeroporti del Paese a partire da lunedì per l'emergenza coronavirus. Lo riferisce il Libya Observer su Twitter.Oltre ai confini, resteranno chiusi per due settimane le scuole, i bar e le sale per le feste.