Coronavirus, l'opposizione critica l'intervento di Conte

Il discorso del presidente del Consiglio, Conte, ha provocato le critiche delle opposizioniPer aiutare gli italiani servono "meno chiacchiere" e "più soldi veri". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte."Dopo 5 decreti, 15 task force, 450 consulenti e 20 conferenze stampa, milioni di italiani, famiglie, lavoratori e imprese, sono ancora senza tutele, senza cassa integrazione, senza mascherine, senza protezione".Aggiunge Salvini: "Noi lavoriamo per loro, perché nessuno sia lasciato indietro, in Parlamento e fuori. Meno chiacchiere, moduli e commissari, più soldi veri, efficienza e libertà. Meno burocrazia, meno tasse, più libertà d'impresa. Un anno di pace fiscale e zero cartelle esattoriali. Gli Italiani meritano fiducia"."Nuova conferenza stampa fiume di Conte in prima serata per annunciare la Fase 2 della Fase 2. Il 18 maggio la quasi totalità delle attività produttive potrà ripartire, sarà sufficiente attenersi ai protocolli, pena multe salatissime e sanzioni. Peccato che molti di questi protocolli vengano resi noti ora, o siano addirittura un mistero, a meno di 36 ore dall'apertura". Lo scrive Giorgia Meloni leader Fdi su Facebook."Intanto -aggiunge- non una parola sulle centinaia di migliaia di persone che ancora aspettano la cassa integrazione o il bonus per gli autonomi, o sulle imprese in attesa di una liquidità che non è mai arrivata. L'Italia non merita tanto cinismo e pressappochismo, e per questo il 2 giugno daremo vita a una grande mobilitazione, nel rispetto delle norme di sicurezza, per dare voce agli italiani stufi della propaganda e che pretendono risposte concrete. (Ps. Ha detto Conte che abbiamo il diritto di manifestare. Per dirla con Fantozzi: 'come è umano lei')"."Se Conte fosse stato Mosè avrebbe scritto i diecimila comandamenti, non i dieci. Purtroppo il presidente del Consiglio non vive nella realtà". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso di Stasera Italia su Rete4. "Dalle parole di Conte manca l'Italia reale, quella che lunedì dovrà riaprire i negozi e non sa che fare. Il premier parla bene, ma vive in un altro mondo. Gli italiani non andranno al ristorante non perché dovranno essere distanti 4 metri, o al mare perché sono due, ma perché non hanno i soldi", ha concluso Bernini.