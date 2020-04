Coronavirus, muore a Brescia la vedova di Martinazzoli Giuseppina Ferrari aveva 90 anni

Giuseppina Ferrari e Mino Martinazzoli

Da settimane lottava con il virus fino a quando si è arresa. E' morta a Brescia con il coronavirus Giuseppina Ferrari, vedova di Mino Martinazzoli (1931-2011), che fu, tra l'ottobre del 1992 e il gennaio 1994, ultimo leader della Dc e fondatore del Ppi.La vedova di Martinazzoli aveva compiuto novant'anni lo scorso 19 marzo e viveva in casa di riposo da oltre un anno.E' deceduta nel pomeriggio di oggi."Saluto con affetto la signora Giuseppina Ferrari Martinazzoli, vedova dell'ultimo segretario della Democrazia Cristiana. Il virus ci porta via l'ultima vedova della Dc, compagna amatissima di Mino Martinazzoli, ultimo leader dello scudo crociato. E' un lutto 'nostro', del piccolo mondo antico per cui certi nomi e certi volti rinviano al ricordo di una Italia infinitamente migliore''. Così Gianfranco Rotondi presidente della fondazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.