Coronavirus nel mondo. 40mila morti in America Latina. Usa, 638 morti in 24 ore

Il picco della pandemia da coronavirus sta manifestando i suoi effetti in America Latina, con un nuovo forte incremento nelle ultime 24 ore di contagi (734.988, +32.500) e di morti (39.816, +1.200). E' quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall'ANSA sui dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.Guida solidamente la classifica il Brasile, secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti, con 363.211 contagi e 22.666 morti. Lo seguono al secondo e terzo posto il Perù (119.959 e 3.456) e il Cile (69.102 e 718). Per quanto riguarda i paesi con più di 5.000 contagi, troviamo poi il Messico (65.856 e 7.179), l'Ecuador (36.756 e 3.108), la Colombia (21.175 e 727), la Repubblica Dominicana (14.801 e 458), Panama (10.577 e 299), Argentina (11.353 e 448) e Bolivia (5.915 e 240).Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'ingresso negli Stati Uniti a chiunque sia stato in Brasile nei 14 giorni prima dell'arrivo, per limitare la diffusione del Covid-19. "Ho deciso che è nell'interesse degli Stati Uniti intervenire per limitare e sospendere l'ingresso negli Stati Uniti, migrati o meno, di tutti quelli che sono stati in Brasile nei 14 giorni precedenti al loro arrivo o tentato arrivo negli Stati Uniti", si legge nel provvedimento emesso da Trump e riportato dalla Cnn.Cala il numero di nuovi decessi per coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono stati 638, meno degli oltre 1.000 degli ultimi giorni. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano attualmente che negli Usa il bilancio dei contagi è a quota 1.643.499, inclusi 97.722 morti.